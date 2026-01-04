En 2025, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Perú habría logrado nuevos accesos sanitarios y fitosanitarios para exportar 18 productos vegetales y 7 pecuarios en 13 mercados de América, Asia y Medio Oriente.

Entre algunos de los accesos que destacaron fueron los de arándanos y papa a Bolivia; semillas de cebolla a Colombia; fresa y papa a Brasil; pitahaya y tulipán a Uruguay; arándano y semilla de Kudzu a Indonesia; uva a Israel; semillas de maíz a Argentina; granada y tangelo a México; fibra de alpaca a China; y carne de ave a Haití.

Productos que apuntan a nuevos mercados

Para el 2026 la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) apuntó que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) tendría en cartera aproximadamente 15 procesos de apertura sanitaria en negociación, pero ¿cuáles estarían más cerca de lograrse?

Las fuentes consultadas por Gestión identificaron principalmente 13 productos vegetales con alto potencial de ingresar a nuevas potencias comerciales.

Gabriel Amaro, presidente de AGAP, destacó que la cereza se perfila como el producto estrella de la lista, especialmente por el interés que genera en el mercado asiático.

“La cereza es a lo que estamos apuntando, pero no va a ser inmediato. Una vez que aprueben el protocolo, vamos a tener que hacer una mayor inversión porque ahora lo que tenemos son campos de prueba en diferentes zonas. Hay un mercado importantísimo, sobre todo en Asia”, comentó.

El especialista detalló que el cultivo se viene ensayando en zonas de mayor altura y con más horas de frío, condiciones necesarias para competir en mercados exigentes.

La cereza no solo se buscaría exportar a China, sino también a Estados Unidos. Estos destinos también son los que se tienen en la mira para la exportación de pitahaya.

Además, Amaro precisó que con Estados Unidos también se ponen en el radar posibles accesos para el limón real, la granadilla, la frambuesa, el kaki, el aguaymanto, la chirimoya y la cúrcuma.

“Más o menos son esos los que están en la cola y que tendríamos que seguir presionando para que este año pueda abrirse en el mercado, aunque va a ser un periodo complicado”, señaló.

La cereza y la pitahaya entre los principales productos agrícolas que buscan la apertura de nuevos mercados en el 2026. (Imagen: Andina)

A nivel regional, Claudia Solano, gerenta de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex), señaló que la oferta peruana busca cerrar los acuerdos para las exportaciones de banano hacia Argentina, así como de uva y naranja a Chile .

Resaltó que en Asia no solo se apunta por accesos a China sino también a Japón y Vietnam con los arándanos.

“Varios de estos procesos no han iniciado este año, sino que ya tienen algún tiempo en negociación. Entonces, muchos de ellos esperamos se puedan concretar. Hay una demanda y cada vez un mayor reconocimiento en Perú como uno de los principales ofertantes de una diversificada canasta agroexportadora”, sostuvo.

El potencial de acceso para el 2026, indicó, no depende solo del interés del productor, sino de un conjunto de factores que incluyen acuerdos comerciales vigentes, condiciones logísticas, e innovación tecnológica.

Solano recordó que actualmente se tienen 25 acuerdos comerciales vigentes sirven como plataforma para que el Senasa pueda negociar luego los protocolos específicos.

“Los productos que tienen mayor potencial para conseguir acceso a nuevos mercados son aquellos con los que se pueda contar con un acuerdo comercial y donde Senasa ya ha cerrado el protocolo fitosanitario”, indicó.

Productos que buscan nuevos accesos para su exportación Producto Limón real Granadilla Frambuesa Cereza Kaki Aguaymanto Pitahaya Chirimoya Cúrcuma Banano Uva Naranja Arándano Fuente: AGAP y Adex

¿Qué podría retrasar los permisos en el 2026?

Pese a las expectativas, Amaro de AGAP advierte que las elecciones generales del 2026 podrían afectar las operaciones de apertura a nuevos mercados.

Según explicó el representante de los productores agrarios, el cambio de gobierno podría ralentizar los procesos en curso, especialmente en la segunda mitad del año.

“Va a ser un año complicado por el cambio de gobierno. Hemos tenido un muy buen ritmo de acceso a mercados y no sabemos cómo va a ser [con las nuevas autoridades], porque con el cambio de funcionarios y de ministros, normalmente baja la intensidad del trabajo”, explicó.

Amaro recordó que normalmente los procesos electorales suelen afectar la gestión pública, por lo que no es muy optimista con alcanzar una cantidad de accesos similar a la de los últimos dos años.

A estos factores se suman limitaciones estructurales. El representante de AGAP apuntó que uno de los principales cuellos de botella es la capacidad operativa de las autoridades sanitarias , tanto en Perú como en los países de destino.

“El principal cuello de botella es la burocracia de las autoridades, que tienen capacidades limitadas. Además, para este año se ha recortado el presupuesto del Senasa, lo que restringe su capacidad para avanzar en los objetivos”, indicó.

Desde Adex, Solano coincidió en que no se trata de un problema técnico, ya que los equipos del Senasa cuentan con amplia experiencia, pero “el problema pasa más por el presupuesto necesario para atender los diversos pedidos”, dijo.

En algunos casos, indicó, el sector privado ha tenido que apoyar facilitando visitas a campo o infraestructura para no frenar los procesos.

Aunque no se tengan tantos nuevos accesos como en años previos, Solano recordó que algunos protocolos se cerraron a fines del 2024 o durante el 2025, pero que recién verán resultados comerciales el próximo año por temas de estacionalidad .