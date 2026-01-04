La cereza y la pitahaya entre los principales productos agrícolas que buscan la apertura de nuevos mercados en el 2026. (Imagen: Andina)
La cereza y la pitahaya entre los principales productos agrícolas que buscan la apertura de nuevos mercados en el 2026. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Luego de un exitoso 2025 para la apertura de nuevos mercados para la agroexportación de Perú, algunos especialistas consultados por Gestión esperan un escenario más moderado este año.

TE PUEDE INTERESAR

¿Exportación de mango en riesgo? Lo que sucede en los campos de cultivo en el norte de Perú
Japón es el siguiente objetivo para la exportación de arándanos peruanos
Machu Picchu Foods lidera la exportación de cacao peruano ¿qué otras empresas conquistan el mundo?
El “boom” que Perú se pierde: ¿Por qué la exportación de frutos secos se queda rezagada?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.