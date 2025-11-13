¿Cuáles son las novedades sobre la producción de la cereza peruana? (Foto: Pexels)
El campo peruano podría sumar un nuevo protagonista a su lista de potenciales cultivos de exportación: la cereza. Tras una década de ensayo y error, el 2026 se posiciona como el año indicado para que, al fin, salga a la luz la variedad adaptada a las condiciones climáticas. ¿Qué se sabe hasta el momento?

