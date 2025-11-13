El descubrimiento promete impulsar, a largo plazo, el circuito que exige expedir esta fruta hacia los mercados internacionales. En esa línea, China cobra una relevancia especial. En breve, los motivos.

Cereza en Perú, pero sin carácter comercial

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), precisó la respuesta del sector ante un cultivo que lleva al menos 10 años como pendiente en la agenda agrícola.

“Hay varias empresas que en su proceso de diversificación están probando, en zonas aparentes para la cereza, variedades que puedan adaptarse. Algunas en Arequipa, Huancavelica, la frontera con Ica, pero en la zona más de sierra. Se necesitan condiciones especiales de luz y de temperatura”.

Al respecto, le adelantó a Gestión: “Estoy seguro de que el próximo año tendremos la buena noticia de haber encontrado la variedad adecuada. Se está trabajando para ello ” .

César Romero, especialista de la Dirección de Estudios Económicos de la Dirección General de Políticas Agrarias del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), reforzó la premisa, pero precisó un dato: “Se estima que la primera cosecha podría darse en el 2026, aunque para consolidar su volumen de carácter comercial van a pasar más o menos entre 7 y 10 años” . Y enumeró otras zonas actuales de prueba: Huaraz, Huancayo y Ayacucho.

Cabe resaltar que los cerezos acondicionados genéticamente —usuales para la agroexportación— tardan entre 3 y 5 años para dar fruto; a diferencia de los cerezos cultivados desde semilla, cuyo rango de producción es de 7 a 10 años.

El especialista agregó: “Una vez que se identifique la variedad, se tiene que empezar a desarrollar el cultivo y ver su rendimiento. [...] Luego hay que firmar protocolos fitosanitarios para poder acceder, si es un producto fresco, a los mercados de destino, con certificaciones de calidad e inocuidad" .

Incluso explicó por qué, a lo largo de una década, las investigaciones han caminado a paso lento: “Posiblemente, por exceso de calor, una variedad que es tan sensible que se malogra; la floración es muy limitada, entonces su rendimiento cae. O sus tamaños no son lo suficientemente grandes, aceptables, técnicamente hablando, para los estándares internacionales”.

Romero, asimismo, estableció un símil con otros productos agrícolas de piel suave: “La cereza actúa diferente al arándano, que se ha adecuado muy bien, al igual que la frambuesa y la fresa. La cereza es mucho más delicada”.

Encontrar la variedad de cereza adecuada para las tierras de Perú es solo el primer paso de todo un circuito agroexportador. (Foto: Pexels)

Mercado chino

Amaro subrayó que “el principal comprador de cereza es China”. En efecto, para este año se estima que el gigante asiático alcance un récord histórico de 600,000 toneladas. Su principal proveedor es Chile, que envía el 91% su producción.

Perú podría competir, posteriormente, siempre y cuando su esfuerzo apunte a nutrir el factor calidad, uno que cubra los requerimientos internacionales: “Teniendo el producto, necesitamos abrir el mercado. Si abrir el mercado demora años, va a demorar años desarrollar el cultivo. En cambio, si las autoridades hacen su labor técnica junto con nosotros, los productores, y, por otro lado, hacen su labor diplomática con los países, puede ser muy rápido el acceso al mercado de la cereza”.

Perú cuenta con la opción de aprovechar la ventana de conectividad que brinda el megapuerto de Chancay. Por esta vía, un producto puede tardar aproximadamente de 21 a 23 días en llegar. Antes de la inauguración, dicha travesía podía tomar entre 33 y 40 días.

Por su parte, Romero recordó que este acercamiento comercial ya está en curso: “A China ya le hemos enviado ciertos volúmenes pequeños que se han cosechado, pero no es nada. Todavía no podemos hablar seriamente de una industria de la cereza”.

Pese a los avances, continuar con la investigación científica es un paso que no se puede detener, aseguró a su turno el vocero de AGAP: “Además de todo, necesitamos adquirir más variedades de material genético”.

¿Por qué China es un mercado destino atractivo para la cereza peruana? (Foto: Pexels)

Congelados antes que frescos

Romero colocó sobre la mesa una estrategia que Perú debe seguir una vez que consiga el posicionamiento: “Si el producto es procesado y congelado, es un poco más fácil [exportar]. Por ejemplo, en fresas, el Perú está apostando más por los congelados que por los frescos” .

Incluso estableció una comparación: “Chile está haciendo lo mismo. Desde ese país hasta Estados Unidos, o al darse la vuelta para llegar a Europa o a la China, [la cereza] se malograría muy rápido en el trayecto si es un producto fresco".

El aprovechamiento es tal que el producto congelado, aseguró el experto de Midagri, permite la mezcla de diversos tamaños de cereza, lo cual, a su vez, extiende las posibilidades de uso: jugos, batidos o saborizantes, por ejemplo. “En cambio, cuando es fresco, tiene que ser el mejor fruto, del mejor tamaño, del mejor color, porque eso paga más” , acotó.

El dato:

Las principales variedades de cereza que Chile emplea para su agroexportación son Lapins, Santina, Regina, Sweet Heart, Bing, Kordia, Skeena, Royal Dawn y Rainer. Por su parte, Perú está apostando por las denominadas localmente Ráfaga Alegre, Resplandor Alegre y Luna Alegre.