¿Cuál es el panorama mundial para la frambuesa peruana en 2025?
Camila Vera
mailCamila Vera

Tras el éxito de posicionamiento del arándano peruano en el mundo —se proyecta llegar a las 400,000 toneladas exportadas en la campaña 2025—, las empresas líderes se han enfocado en la misión de introducir otros productos y replicar el alcance. En esa línea, una alta expectativa apunta hacia la frambuesa.

