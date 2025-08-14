El pleno del Congreso de la República en Perú aprobó, finalmente, en segunda votación la nueva Ley Agraria. Si bien el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, dijo a este diario hace unas semanas que si el Parlamento no lo aprobaba a tiempo incorporarían este tema en el pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo, ya no será necesario.

Si bien recibió luz verde, no convenció a un número importante de parlamentarios: la votación fue de 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones.

Uno de los temas clave que trae este texto sustitutorio está vinculado al Impuesto a la Renta (IR) para los pequeños productores y para las grandes empresas.

Por ejemplo, para la gran empresa del sector agrario se plantea que entre 2026 y 2035 se pague una tasa de solo 15%, y recién en 2036 se retorne a la tasa del Régimen General, es decir, 29.5%.

Una de los cambios propone hacer en la ley agraria implica una reducción del Impuesto a la Renta (IR) que pagan las empresas agroexportadoras.

Cuando José Arista fue ministro de Economía y Finanzas había rechazado esta propuesta que otorgaba beneficios tributarios. Con el ingreso de José Salardi a la cartera, hubo -por el contrario- un respaldo. Ahora, quedará pendiente conocer si el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con Raúl Pérez Reyes a la cabeza, cuestionará este texto. Sin embargo, desde el Midagri han sido claros en darle total respaldo.

¿Qué pasará con los pequeños productores?

En el caso de los pequeños productores, es distinto. Se establecen tres escenarios claros.

Si los ingresos netos del ejercicio son menores o iguales a 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), se encuentran inafectos al IR en dicho ejercicio.

Si los ingresos netos del ejercicio son mayores a 30 UIT y hasta 150 UIT, el IR se determina aplicando la tasa de 1.5 % sobre el exceso de 30 UIT.

Si los ingresos netos del ejercicio superan las 150 UIT, el pequeño productor agrario debe comunicar ello a la forma asociativa de la que sea asociado para que esta no le efectúe la retención del IR, correspondiendo al pequeño productor agrario declarar y pagar el impuesto como empresa agraria.

Las retenciones que se hubieren efectuado a partir del mes en que los ingresos netos superen 150 UIT tienen carácter de pago a cuenta del IR.