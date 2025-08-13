En julio último, el valor de los productos de agroexportación nacional habrían acusado más bien un retroceso. | Andina
En julio último, el valor de los productos de agroexportación nacional habrían acusado más bien un retroceso.
Elías García Olano
De enero a junio del 2025, las exportaciones agrícolas totales del Perú (tradicionales y no tradicionales) sumaron US$ 5,304.7 millones, logrando un incremento del 22.7% respecto a igual periodo del 2024, según cifras oficiales que reportó Adex, y que las considera un récord.

