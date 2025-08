Esta vez Gestión revisó la performance de los denominados capsicum, que en buena cuenta se trata de los pimentones dulces y picantes. La exportación de este tipo de cultivo sumó US$ 147.2 millones a mayo, es decir, 11% más que similar periodo del año anterior, según la Asociación de Exportadores (Adex).

No obstante, Rafael Del Campo, vicepresidente del gremio exportador, recientemente declaró: “Hay desafíos pendientes a lo largo de la cadena productiva”. Gestión exploró este dato y conversó con las voces expertas del sector. ¿Qué tareas pendientes identificaron?

Inocuidad como elemento de partida

Walter Seras, presidente del Comité de Capsicum de Adex, habla de la urgencia de expandir en el cultivo el factor inocuidad . Es decir, la garantía de que no se emplee plaguicidas, por ejemplo, que representen un riesgo para la salud. “Si la oferta exportable tiene inocuidad, tiene un valor doble o triple en el precio internacional”, calcula.

Hasta el momento Estados Unidos lidera la demanda de los pimientos, rocotos y ajíes —concentra el 44% del total—, pero “Europa está esperando que el Perú se alinee”, detalla.

“Lo que sucede es que Europa registra una evolución de normativas ligadas a los pesticidas. [...] Es un demandante intentando consumir productos que tengan un formato de inocuidad perfecto" .

En ese sentido, el especialista considera que nuestro país podría duplicar el envío de los capsicum secos que ya comercializa con España, lo que simbolizaría una puerta abierta hacia las despensas del resto del mundo.

“España como país es maquilador, productor, convertidor y exportador. Manda el capsicum al globo terráqueo completo (...) Pero, cuando se siembra en Perú, allá no siembran [en el extranjero] o viceversa; por eso entramos en la ventana comercial. Si a eso le agregamos 100% de inocuidad, vamos a crecer mucho”, subraya.

También se configura como un beneficio la riqueza de la zona costera para generar cultivo de alta calidad: “Perú es un interesante proveedor porque tiene producción en toda su costa, desde Tumbes hasta Tacna sembramos capsicum. [...] Nuestra oferta todavía no ha explotado. Nos ha tomado ya 30 años y ahora estamos en un momento importante”.

El momento importante al que se refiere es el “acercamiento” con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

¿Por qué es importante la inocuidad en los capsicum peruanos? (Foto: Pexels)

La búsqueda de nuevos mercados

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), conecta la idea de Seras con otro reto en la exportación del capsicum: el hallazgo de países destino adicionales.

“Un agricultor que no exporta y que no tiene buenas prácticas va a usar cualquier plaguicida, ya sea autorizado o no”, narra. Esta dinámica se convierte en un input que desencadena más consecuencias: el Perú se aleja de la posibilidad de conseguir nuevas naciones compradoras porque los pequeños agricultores no se suman al grupo de exportadores.

“Lo primero que se pide es la inocuidad, se tienen algunas dimensiones en función al pedido del cliente y la variedad. [...] El capsicum se exporta fresco, congelado y en conserva. Entonces, puede ser una buena alternativa para los pequeños agricultores si es que conseguimos abarcar más mercado”, plantea el vocero.

Incluso justifica con cifras el potencial. “El año pasado exportamos cerca de 400 toneladas, pero el foco es desarrollar muchas más en la medida en que se consigan más mercados”.

A modo de recuento, después de Estados Unidos, se ubican como importantes países receptores España, México, Alemania y Puerto Rico. El top 10 lo completan Chile, Reino Unido, Francia, Canadá y Argentina.

A estos territorios los capsicum peruanos les resultan atractivos porque poseen una ventaja organoléptica distinguida.

Amaro resalta, por tanto, qué espacios novedosos podrían tener potencial: “No solamente Norteamérica, sino Centroamérica y Sudamérica reciben importantes despachos de muchos productos nuestros. Entonces, también es un mercado a explorar".

Los capsicum peruanos poseen propiedades organolépticas que los de otras naciones no tienen. (Foto: Pexels)

La huella del contrabando

Hasta marzo de 2025, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) reportó la intervención de mercancías, a nivel nacional, por un valor superior a los US$ 86.92 millones. La problemática también impacta en la agricultura.

“La correcta exportación del capsicum se complica a causa del contrabando que ingresa por las fronteras: pesticidas que no deberían ingresar. Por ejemplo, cómo es posible que el chlorpyrifos, cuya venta el Senasa ya ha prohibido en todo Perú, sigue apareciendo. Supuestamente nadie lo vende porque que no puede presentarse en ningún registro de la agricultura peruana”, se pregunta Amaro.

Y no se trata del único plaguicida que circula en el mercado negro. “Hay más con la misma historia, pero la lucha no es contra el pesticida, es contra todo el contrabando”.

Seras apela, por tanto, a la herramienta de la educación: “Si los agricultores no son conscientes, si no se educan, si no hacen bien las cosas, pueden perder gran parte del mercado. Nosotros, como exportadores, estamos tratando de incentivar para que todos se alineen a las normas de mercado”.

Estas naciones son potenciales mercados para el capsicum peruano. (Foto: Pexels)

Expectativas para el capsicum

Pese a que el panorama refleja tintes de crecimiento, a los tres desafíos —la falta de inocuidad, el aplazamiento para añadir nuevos mercados a la lista y el contrabando— se sumaría un riesgo internacional: los aranceles que impone el presidente estadounidense Donald Trump.

“El año anterior hemos llegado entre todo el bloque capsicum, secos, conservas, frescos, molidos, pastas y congelados, a aproximadamente US$ 280 millones o US$ 300 millones en ventas. Pero ahora hay que entender que, debido al 10% de aranceles que nos ha puesto el Gobierno americano, el cliente final puede decir: ‘Bájame el precio al 10%’”, reflexiona Seras.

Sin embargo, hay todavía ventajas al alcance de la mano: “Se viene la campaña navideña. Ellos (los exportadores) se programan desde agosto o septiembre, ahí comienzan con sus empaques. Esto hace que las ventas se suban mucho y los precios sean muy estirados para arriba”, recuerda el representante de Adex.