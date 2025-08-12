Un informe de Videnza da cuenta que 2 millones de personas no cuentan con una conexión del recurso hídrico. Sin embargo, aquellos que poseen el acceso no necesariamente gozan de agua potable.

En educación, existen procesos de autoevaluación y acreditación, no obstante persisten brechas en infraestructura, soporte docente y participación familiar, especialmente en áreas rurales y vulnerables; En tanto, en salud, persisten dificultades para mantener la calidad en atención primaria de salud.

Durante su presentación ante el Congreso, donde se solicitó el voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, propuso un nuevo régimen temporal para la declaración del Impuesto a la Renta de personas naturales.

Inclusive, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, anunció una mesa de diálogo para analizar y combatir la informalidad.

El Marco Macroeconómico Multianual 2024–2027, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, también reconoce a la informalidad como un factor estructural que limita el crecimiento del país. Sin embargo, el documento no plantea acciones concretas ni sostenidas para enfrentarla.

En base a ello, según el abogado tributarista Raúl Odría, una propuesta de estas características no rompe el patrón de fórmulas que ya han demostrado su ineficacia.

“El diagnóstico es aceptado por todos, pero las medidas para el combate de la informalidad resultan erráticas y, en realidad, no han servido para lograr su disminución: amnistías, implementación de modelos internacionales, regímenes especiales y/o simplificados, exoneraciones, capacitaciones, rigurosidad en las fiscalizaciones, cruce de información, bancarización u otras que, tras ser implementadas, han demostrado su ineficacia en las últimas décadas” , dijo a Gestión.

Unos 3,8 millones de trabajadores en el país tienen una segunda “chamba” para complementar sus ingresos con ocupaciones adicionales, reportó la CCL. (Fuente: Andina)

¿Por qué la informalidad es una opción?

Para muchos peruanos, la informalidad no es una elección por desconocimiento o falta de información, sino una decisión lógica ante la ausencia de beneficios tangibles por parte del Estado.

Odría plantea una reflexión: “En países como el Perú, donde todos conocemos la calidad de los servicios públicos esenciales, resultaría absurdo pedirle a un emprendedor que inicia actividades o que se desenvuelve en la informalidad que pague impuestos. La respuesta lógica y sustentada sería: ¿para qué?, ¿qué recibo a cambio?” , dijo.

El abogado sostiene que la conciencia tributaria no se construye con capacitaciones ni campañas, sino con evidencia de que los tributos aportan a mejorar la calidad de vida.

“El ciudadano que recibe servicios públicos de calidad, en especial los relacionados a la salud, educación, transporte público o seguridad interna, reconoce la buena utilización del pago de sus impuestos. Sabe que, en caso de dejar de hacerlo, es probable que deje de recibir esos servicios de calidad” , explica.

Por tanto, la informalidad no podrá ser reducida de forma efectiva si no se cambia la relación entre el Estado y el ciudadano.

“Para lograr una disminución sistemática de la informalidad en la economía peruana , resulta indispensable el inicio de un proceso integral... que se base, principalmente, en una actuación más eficiente del Estado, que mejore la calidad de los servicios esenciales que presta a favor de los ciudadanos y, a través de ello, se vaya sembrando, especialmente en los niños, el concepto de conciencia tributaria” , señaló.

La carga sobre los formales

Mientras tanto, la minoría formal —menos del 30% de la economía según el INEI— soporta el peso completo de la recaudación fiscal. Y cuando el déficit fiscal crece, como ocurre actualmente, la presión recae sobre ellos.

“El fisco no tiene ni tiempo ni interés en perseguir a esa actividad informal y recurre al que conoce, al que tiene identificado y que lucha por mantenerse en el mercado: el formal” , señala Odría.

Desde su experiencia, las fiscalizaciones no buscan necesariamente justicia tributaria, sino recaudar: “El formal debe enfrentar fiscalizaciones tributarias parcializadas, en las que la finalidad no es identificar la verdad material y actuar en justicia; todo lo contrario, la finalidad es recaudar” .

Finalmente, recuerda que más allá del pequeño comerciante o el emprendedor de a pie, existen sectores informales de alta rentabilidad que permanecen fuera del radar del Estado.