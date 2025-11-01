El Perú ampliará su presencia en el gigante asiático con el ingreso del banano y la granada fresca, tras la suscripción de los protocolos de requisitos fitosanitarios entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Administración General de Aduanas de China.

El acuerdo fue firmado por el ministro Vladimir Cuno Salcedo y su homóloga Sun Meijun, en una ceremonia bilateral que también reunió a equipos técnicos de ambos países. Además, se concretó un Memorándum de Entendimiento para fortalecer la cooperación sanitaria y fitosanitaria.

Cuno destacó que estos avances se dan en el marco del compromiso del Gobierno de Transición y Reconciliación con la reactivación del agro y la generación de nuevas oportunidades de comercio exterior.

“Es un honor participar en este acto bilateral que reafirma nuestra voluntad de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre el Perú y la República Popular China en el ámbito agroalimentario y sanitario”, señaló.

Añadió que el acercamiento con China “es muy positivo” y que pronto se verán resultados concretos en las agroexportaciones.

El ministro explicó que la apertura del mercado chino para estos productos es el resultado de un largo proceso técnico entre el Senasa y su contraparte china, que tomó varios años de evaluaciones sanitarias y coordinaciones.

Un mercado de alto potencial

China representa una de las mayores oportunidades para el agro peruano, con más de 1,400 millones de consumidores y una creciente demanda por alimentos de alta calidad, recordó el Midagri.

En 2024, Perú exportó 148 mil toneladas de banano y 28 mil toneladas de granada a diversos destinos. Piura concentra el 85% de la producción nacional de banano, mientras que Ica lidera la oferta de granada con el 75% del total exportado.

Con la firma de estos protocolos y del memorándum de entendimiento, ambos países buscan fortalecer su cooperación agroalimentaria y abrir paso a un mayor flujo comercial de productos peruanos hacia uno de los mercados más dinámicos del mundo.