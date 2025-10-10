¿Cuál es la situación del hongo Fusarium en el banano orgánico del norte del Perú? (Foto: Andina)
¿Cuál es la situación del hongo Fusarium en el banano orgánico del norte del Perú? (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

En los próximos meses, Perú sumará un acceso agroexportador a su lista: el banano orgánico podrá ingresar al mercado de Argentina. Así lo informó Ángel Manero, titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), tras sostener reuniones con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria del país vecino.

TE PUEDE INTERESAR

Agroexportación creció en 15 regiones, con la selva a la cabeza: estos son los productos
Estas son las 4 regiones que impulsarán la agroexportación este 2025, según la CCL
Agroexportación peruana: los planes hasta el cierre del 2025 para continuar al alza

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.