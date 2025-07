En detalle, la entidad ha asegurado, mediante un comunicado oficial, que se trata de “un proceso irregular” y que “mantiene activados todos los mecanismos gubernamentales necesarios para restablecer el comercio”.

¿La alarma se enciende solo para aquella nación o también para Perú? Las voces del sector opinan.

En defensa del libre comercio

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), pormenoriza lo que ha ocurrido.

“El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) ha encontrado una serie de embarques ecuatorianos que no cumplen los límites máximos de residuos de pesticidas. No ha sido una vez, han sido varias y durante varios días. Cuando esto se detecta, se hace un aviso al país de origen y se para la importación”.

En ese sentido, Wilmer Barrios, gerente general de Pitahayas Baleno, considera que la decisión del Senasa puede representar “una oportunidad” para los actores nacionales.

“A los productores peruanos esta noticia les ayuda mucho. Los precios de la pitahaya nacional podrían subir ligeramente [...] porque, en el mercado de la pitahaya de Ecuador, nosotros somos el segundo más importante”, sostuvo.

Amaro coincide: “Al haber menor oferta, evidentemente los productores locales tienen más oportunidad. De que hay un impacto positivo, lo hay”.

Sin embargo, es enfático al recordar un objetivo: alentar siempre los acuerdos binacionales.

“ Nosotros somos impulsores del libre comercio ; por ello tenemos tratados de libre comercio. Pero también somos muy estrictos tanto con las importaciones como con las exportaciones".

Pitahaya: el papel de Perú en Ecuador

En medios del país vecino se había popularizado la información de que por encima de Perú se ubicaban Estados Unidos, Hong Kong y España. Pero, tras la data compartida —procedente de Veritrade—, Gestión pudo comprobar que Perú ocupa el segundo lugar, no el cuarto.

La participación de Ecuador en nuestro territorio empezó en el 2022, con casi 352 toneladas. Al año siguiente, la cifra alcanzó 12,586 toneladas y, en el 2024, 11,468. Hasta lo que va del 2025, el número supera las 5,500 toneladas.

“A diciembre, fácilmente recibimos 11,000 o 12,000 toneladas; entonces, nos posicionamos como el segundo mercado más importante. La participación de Ecuador en Perú es del 16%, es una torta bastante considerable”, estima Barrios.

“Para los productores pequeños y medianos esto es una oportunidad porque va a significar que su fruta sea más valorada. Al no tener competencia fuerte como es Ecuador, va a permitir que mejoren los precios y mucho”, agrega.

Perú se posiciona como el segundo mercado importante para la pitahaya ecuatoriana. ¿Qué pasará ahora?

Factor temporalidad

Barrios aclara que la posibilidad tomaría fuerza únicamente en el caso de que Perú sostenga esta restricción, ya que, como advirtió Agrocalidad, se trata de una medida temporal.

Incluso describe cuál es el panorama actual de Ecuador: “Ecuador está ahora en un pico de producción muy bajo. Sus picos son febrero, marzo, en abril cae un poco y en mayo más. Los precios en abril, mayo y julio suben”.

Indica que en Perú el kilo de pitahaya al por mayor oscila entre S/8 y S/10. “Y en Plaza vea, por ejemplo, está entre S/20 y S/30. Estamos hablando de muy buenos precios, pero no es por lo que ocurre en Ecuador, ese efecto aún no se ve. Es porque no hay fruta en el mercado, entonces lo poquito que hay hace que el precio suba”.

Y como en octubre empieza otra vez la temporada de Ecuador, con la medida de retirarlo del mercado peruano, “el precio [del producto nacional] va a seguir buenísimo hasta diciembre”, subraya el líder de Pitahayas Baleno.

Amaro observa lo mismo: “Al haber menor importación que complementa la producción local, normalmente sube un poco el precio. Ahora aún debe haber algo de stock porque esto (la restricción a Ecuador) es nuevo. Conforme pasen los días o semanas, puede producirse un ligero incremento”.

Reitera Barrios, no obstante, que Ecuador se encuentra presto a una negociación rápida para restablecer el flujo comercial entre ambos países. “Los mercados fuertes de Ecuador son Perú y Estados Unidos”, recalca.

Amaro también detecta que la solución se ubica ahora en la cancha ecuatoriana: “Va a depender de qué tan rápido Agrocalidad presente el plan de acción de manera formal. Luego este se evalúe y sea aceptado por el Senasa. Depende de ellos”.

¿Producción de pitahaya en aumento?

Precisamente, ante el factor de momentaneidad se somete otro escenario: la opción de que las empresas agroexportadoras conciban una nueva estrategia de venta.

“Dada la temporalidad de la medida, las empresas no pueden hacer proyecciones. Si Perú definitivamente hubiera cerrado el mercado para Ecuador, propiciaría que las empresas del sector de pitahaya sembremos más, porque, en un futuro, esas 11,000 toneladas que exportaba Ecuador ya no se van a exportar. ¿Y de dónde va a salir? De aquí mismo, de la producción interna", sostiene la cabeza de Pitahayas Baleno.

Desde su perspectiva, es muy probable que la medida se levante. “Asumo que va a haber un compromiso de Agrocalidad en mejorar pues sus buenas prácticas agrícolas y en capacitar al personal que tienen”.

¿Qué riesgos identificó Perú en la pitahaya ecuatoriana? (Foto: Pexels)

Contrabando

Los años de experiencia en el rubro le han otorgado a Barrios la certeza de que, incluso ante la pausa comercial y formal, la pitahaya ecuatoriana seguirá ingresando al Perú.

“El mercado peruano se abrió para Ecuador en el 2022, pero antes de que estuviera regulada, la pitahaya peruana pasaba por contrabando, por frontera. Algunos sobornaban y pasaban”, refiere.

Detalla que hay dos vías: las fronteras de Tumbes y de Piura.

“También pasan cebolla y manzana. Lo mismo va a suceder ahora. ¿Cuál es el problema? Que no podemos medir cuánto de fruta realmente está entrando ni el precio al que está entrando. [...] Senasa controlaba algo la calidad, pero ahora no hay ningún regulador y va a entrar fruta de mala calidad. [..] Aunque en menor calidad, la fruta va a seguir llegando".

¿Pitahaya peruana a Estados Unidos?

Anteriormente, este diario abordó lo que falta para que la pitahaya peruana llegue a Estados Unidos y pueda competir con los envíos que ya despliega Ecuador hacia este gigante económico: la aprobación del protocolo fitosanitario.

Amaro aprovecha la coyuntura para colocar sobre la mesa la preocupación. “Desde AGAP estamos trabajando con los productores y con el Senasa para abrir el mercado americano, que nos interesa bastante. Con ello, estoy totalmente seguro de que vamos a ser más competitivos que Ecuador, que nos lleva un poco de ventaja en este cultivo”.

Manifiesta que la demora no es la única preocupación. “Hay un segundo tema bien importante: cómo queda el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el arancel adicional que está en discusión. Ya se vencen los 90 días que planteó el gobierno de Estados Unidos para el mercado americano, y tienen que empezar los trabajos de negociación con los países, entre ellos el Perú”, afirma.

Como punto de equilibrio ante este escenario, el experto encuentra en Perú un eje para proteger la competencia y sostenibilidad de la inversión de todo tamaño: la nueva ley agraria.