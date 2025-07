En este contexto, hay preferencia de esas familias por instrumentos de corto plazo, para aprovechar las oportunidades que surjan, detalla, ¿qué otras tendencias identifica el directivo?

¿Qué sesgos observa tras una primera parte del año en que los mercados financieros internacionales fueron muy fluctuantes?

Definitivamente estamos viendo cautela. Este ha sido un primer semestre tan volátil, que hoy el mercado está en una posición de wait and see (esperar y ver). Los clientes están buscando instrumentos que ofrezcan liquidez.

¿Cuáles son los activos que les permite contar con esa liquidez?

Hay un apetito por seguros con componente de inversión que les permita aportar durante un tiempo determinado, ya sea uno o tres años, pero que no les condicione su salida. Este producto ha sido la vedette en los últimos meses y quizás del año. Es en realidad un instrumento intermedio. No lo ofrecemos a clientes retail, pero sí es muy solicitado por este frente (de usuarios con tickets de inversión de US$ 50,000 hacia arriba o ingresos de US$ 15,000 o más).

Siempre en un proceso preelectoral los clientes prefieren primero estar líquidos, según BanBif. (Foto: Manuel Melgar/ GEC)

Por el lado de renta variable, destacan algunas opciones de notas estructuradas. Prefieren aquellas con capital 100% protegido y que no les condicionen una permanencia, que puedan garantizar movilidad.

Elecciones

Se acercan las elecciones. ¿Observa algún movimiento de los clientes en este contexto?

Por más que hemos querido incentivar un poco el largo plazo, los clientes están prefiriendo quedarse en el corto y sus renovaciones las están haciendo en el corto plazo.

¿En qué instrumentos?

Básicamente en depósitos a plazo fijo y fondos de money market. Lo observamos desde el primer trimestre de este año.

¿Es por el elevado número de candidaturas que empaña la decisión de las personas ante lo que viene?

Básicamente es eso, no hay una perspectiva clara, no tienes un candidato o a dos que sepas que se la puedan pelear. Existen muchos actores en este momento y eso obviamente genera un poco de zozobra. Y esto también es un poco cíclico y a veces es un poco repetitivo en este mercado. Siempre en un proceso preelectoral los clientes prefieren primero estar líquidos. Y, segundo, que sus depósitos a plazos y emisiones o compra de bonos sean a corto plazo.

Un factor diferente en el 2026 es el hecho de haber vivido en el 2021 que un candidato no amigable con el mercado irrumpiera en la escena política y ganara las elecciones. ¿Eso está en el recuerdo en las personas de alto patrimonio? Con tanta dispersión del voto, es posible, según los politólogos, que se repita un escenario parecido.

Definitivamente está instalado y está fresco en la memoria de los electores y de todos los peruanos. Salió elegida una persona que nadie la tenía (en el radar) y ganó las elecciones, y ya sabemos todo lo que pasó después. Entonces, sí, de hecho yo creo que va un poco por ahí.

No vemos candidatos fuertes de los que sepamos qué esperar y no sabemos quiénes podrían eventualmente definir la elección. Lo cierto es que hoy no tenemos nada claro. Entonces, eso genera cierto temor en los clientes y en general.

Sin embargo, hay algo antagónico. Las colocaciones de créditos sí se han incrementado de manera importante en los últimos meses, y no necesariamente por inversionistas extranjeros, sino locales. Vemos apetito por tomar crédito en este momento y no estamos en el mejor escenario de tasas.

¿A qué se debe esa demanda de créditos?

Mi lectura es que es por oportunidad, porque está pasando también que varios clientes están optando por una opción de vida fuera del país. Es lo que vemos hoy en día, muchos clientes tratando de salir y comprar viviendas en España o EE.UU., pero España ha tomado mucha relevancia hoy. Entonces, otros aprovechan y dicen: “Bueno, es buen momento de comprar”. Por eso hay mucha actividad por toma de crédito en este segmento (de alto patrimonio).

¿Algunos están aprovechando para tomar crédito y con eso comprar la vivienda que dejó otro peruano de alta riqueza que se va a España o EE.UU.?

Sí, es correcto.

BanBif ve dinamismo en el mercado de bienes raíces entre las familias de alto patrimonio. (Foto: GEC)

¿Desde cuándo lo perciben?

Con bastante fuerza a partir del primer trimestre de este año.

Aparte de bienes raíces, ¿qué otro tipo de inversión vienen haciendo estos peruanos de alto patrimonio?

Muchos clientes están pidiendo inversiones referidas al oro también. Sin embargo, consideramos que ese metal ya estaría tocando sus niveles máximos. Pero, sí, nos están pidiendo commodities como oro y plata.

Sin interés por retornar

Los peruanos de alto patrimonio que mantienen inversiones en EE.UU. se encuentran “tranquilos”, pese a la incertidumbre sobre la política comercial de Donald Trump y del déficit fiscal en ese país, según Carlos Medina, de BanBif.

“Creo que hay un sentimiento de que esto es un hipo. Pese a todo el escenario geopolítico de los últimos meses, los inversionistas que tenemos afuera saben que es parte de la dinámica de los mercados y de los ciclos”, explicó.

“No hay mucho interés por retornar los fondos aún. Te diría que han regresado más del 10% de los fondos que salieron cuando fue elegido Pedro Castillo (migraron US$ 17,000 millones de capitales de corto plazo en el 2021), pero creo que me puedo quedar largo”, añadió.

