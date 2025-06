El gerente central de Negocios de la microfinanciera, Pedro Talledo, explicó en exclusiva a Gestión cuál es la estrategia para reflotar la compañía en los siguientes meses, ¿en qué consiste el plan?

Entre enero y abril del 2025, la caja registró pérdidas por S/ 156,785, menores a los S/ 603,644 de resultado negativo en el mismo periodo del año anterior, según la SBS.

De acuerdo con Talledo y el informe de gerencia al que Gestión tuvo acceso, ya al cierre de mayo último la caja logró obtener ganancias acumuladas anuales por S/ 531,224.

“Estamos fortaleciendo los ingresos y frenando los gastos, por ejemplo, los gastos de personal, no hay aumento para nadie. Y los gastos administrativos también, no hay ningún incremento, solamente lo más necesario como para que la empresa empiece a funcionar”, afirmó el gerente.

Así, de seguir encaminado en esa estrategia, Talledo estima que Caja Paita cerrará con ganancias de S/ 2 millones al cierre del 2025.

Caja Piura está replanteando su estrategia de negocios. (Foto: GEC)

Cartera de créditos

Talledo explicó que cuando entró a la empresa, en agosto del año pasado, identificó que los indicadores se deterioraron principalmente porque la gestión anterior dio prioridad a los créditos de Impulso Myperú.

Los préstamos de ese programa, que son garantizados por el Gobierno, “no se otorgaron con buena evaluación”, y además su tasa de interés era “baja”, de 13%, argumentó el gerente.

“Estos créditos son con garantía del Estado, pero hasta un límite, es decir, cuando Cofide los cancela, paga el 94%, y la entidad financiera (en caso de incumplimiento) pierde el 6%”, sostuvo.

Talledo refirió, además, que la tasa de morosidad de los préstamos de Impulso Myperú en su compañía estaría alrededor del 20%, es decir, muy por encima del indicador de toda su cartera (8.8% al cierre de abril), según la SBS.

El ejecutivo afirmó también que Caja Paita había “dejado de colocar” otros productos más rentables para la empresa, como el crédito pignoraticio y otros préstamos minoristas.

En ese contexto, aseguró que la microfinanciera ha cambiado su enfoque para otorgar productos que les sean más rentables.

Caja Paita habría "dejado de colocar" otros productos más rentables para la empresa, como el crédito pignoraticio y otros préstamos minoristas.





Posible absorción

Sobre la posibilidad de que la caja sea adquirida, Talledo manifestó: “El objetivo es darle valor a la caja de tal manera que, si en algún momento puede ser absorbida, ya no es una chatarra, sino una entidad bien manejada. Pero eso no se ha estudiado, no lo ha visto ni el directorio ni la municipalidad tampoco”.

En los próximos meses, recalcó Talledo, se trabajará en obtener dos créditos subordinados de la empresa financiera suiza Hedblom Capital, US$ 1 millón previsto para febrero del 2026 y otro US$ 1 millón para junio de ese mismo año.

Para lograr lo anterior, requiere anotar tres meses consecutivos de utilidades, lo que se esperan lograr en mayo, junio y julio del año en curso, indicó el gerente.

Adicionalmente, se ha solicitado otro crédito subordinado del Fondo de Cajas Municipales, que se concretaría en noviembre próximo.

Cartera

El saldo de los créditos de Impulso Myperú en Caja Paita pasó de S/ 15 millones en septiembre del 2024 a S/ 6 millones a mayo del 2025, principalmente a causa de los honramientos realizados por Cofide, así como por los castigos de crédito realizados en diciembre del 2024 por S/ 3.2 millones.

