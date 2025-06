El año pasado, este activo logró superar -por primera vez- una resistencia o techo de US$ 34, lo que representó una ruptura significativa en su evolución, sostuvo Daniel Malca, head trader de BBVA Bolsa.

“Si tomamos como referencia la caída del EPU desde el 2011 al 2016 y hacemos una proyección desde la reciente ruptura (de los US$ 34), una meta ideal sería los US$ 55 o US$ 56”, estimó.

Esto no significa que el ETF no pueda subir más, puntualizó, este es el objetivo mínimo a donde se debería llegar en algún momento, pero podría cotizar por encima.

A la fecha, el EPU reporta un alza anual de 16% y negocia alrededor de los US$ 47.4. En lo que va del año, viene rentando cerca de 20% en dólares.

“En medio de cuestionamientos al excepcionalismo norteamericano y en presencia de un dólar global débil, este ETF ha tenido una sólida performance explicada principalmente por una mejora en los múltiplos de valorización a lo largo de los instrumentos que constituyen el fondo”, comentó Luis Ramos, gerente de estrategia de renta variable de Larrain Vial Research.

Argumenta que las temáticas claves han sido la exposición al oro, que ha validado su condición de activo de refugio en un contexto geopolítico turbulento, y las compañías de demanda interna con valorizaciones altamente descontadas, que han capturado la atención de los inversionistas, en presencia de mejoras paulatina de las condiciones macroeconómicas.

Resistencia

Malca detalló que los US$ 34 ha sido un nivel de resistencia en distintos momentos.

Desde el 2010 en que fue creado el ETF, registró una subida hasta tocar un pico en el 2011, para caer fuertemente en el 2016, explicó. Tras tocar un piso en US$ 18, tuvo una recuperación importante y rápida hasta el 2018 cuando regresó a los US$ 34, indicó.

En el 2020, la crisis sanitaria lo arrastró de nuevo a un mínimo -de US$ 21-, pero regresó a los US$ 34 durante el año pasado, anotó.

“Cuando un nivel ha sido resistencia varias veces y ese nivel dura mucho tiempo sin ser roto, se considera como un techo importante. Pero una vez roto, se estima una subida importante del activo”, proyectó.

Escenarios

Para Malca, que este proceso se de en una senda alcista -y no bajista- es señal de fortaleza del EPU, por tanto, es muy probable que el incremento en el precio pueda sostenerse por un periodo.

“Veo tres escenarios, uno optimista donde el ETF sigue subiendo y llega a tocar los US$ 56. Otro en donde, desde los niveles actuales, tiene una caída pequeña, pero se recupera y se va a buscar los US$ 56. Y uno pesimista en donde -desde los niveles actuales- viene una corrección bajista hasta los US$ 42 o US$ 40, para recién subir a máximos históricos”, enumeró.

En todos los casos, es muy probable que toque los US$ 56 lo que es una buena noticia para la bolsa peruana pues representa perspectivas alcistas, agregó.

Bache

Por su parte, Ramos declaró que, si bien existen aún holguras en términos de valorización en el ETF que podrían continuar cimentando una trayectoria ascendente, la performance al cierre del 2025 dependerá de cómo terminen las discusiones en torno a las politicas arancelarias de EE.UU. con el resto del mundo (especialmente con China) y cómo los inversionistas digieran las implicancias de ello en la actividad económica a nivel global.

“Creo que el plano internacional dominará la atención frente a eventos locales. De todas formas, el mercado debe estar atento también a la antesala del proceso electoral, toda vez que el calendario político viene cargado para los actuales congresistas y podría generar incentivos para propugnar políticas populistas en la segunda mitad de este año, como lo podria ser una eventual nueva ronda de retiros de los fondos de pensiones”, indicó.

Este evento de liquidez (octavo retiro), sería nocivo para el mercado de capitales local y podría generar correcciones en el desempeño de las principales acciones peruanas, acotó.

