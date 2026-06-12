Según los legisladores, la norma garantiza una aplicación progresiva y fiscalmente responsable de la escala salarial. Foto: Congreso.
Según los legisladores, la norma garantiza una aplicación progresiva y fiscalmente responsable de la escala salarial. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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, Sunarp, Cofopri, Poder Judicial y la Biblioteca Nacional del Perú para este año fiscal.

Dichas iniciativas recibieron el respaldo de 101 legisladores, ninguna oposición y solo 4 abstenciones. Fue exonerada de segunda votación.

Flavio Cruz, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, señaló que se busca garantizar una aplicación progresiva, ordenada y fiscalmente responsable de las escalas remunerativas en estas entidades estatales.

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Agregó que las restricciones presupuestales generaban “una tensión” entre normas estructurales orientadas a mejorar las condiciones laborales y el pliego anual de recursos.

Según la presidenta del PJ, Janet Tello, se coronaron los esfuerzos en favor de los derechos de los trabajadores judiciales. Foto: PJ
Según la presidenta del PJ, Janet Tello, se coronaron los esfuerzos en favor de los derechos de los trabajadores judiciales. Foto: PJ

En esa línea, Alejandro Soto (APP), presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, sostuvo que el dictamen no crea nuevos beneficios ni exige dinero adicional, sino que habilita la estructuración de escalas para los empleados de Sunafil, Sunarp, Cofopri y el Poder Judicial.

, este logro “es resultado del trabajo conjunto de jueces, juezas y personal judicial para cerrar brechas salariales”.

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Estos dispositivos legales viabilizan la implementación de la nueva escala remunerativa para las trabajadoras y trabajadores del régimen laboral 728.

“Tengo más de 40 años de servicio en el Poder Judicial, conozco de cerca el esfuerzo, la carga laboral y el compromiso que ustedes asumen”, acotó Tello, según Andina.

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