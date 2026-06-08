La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que el Perú busca adherirse, considera que el crecimiento del PBI de nuestro país seguirá siendo sólido este año, a pesar del impacto de El Niño, las restricciones de suministro de gas y el aumento de los precios de la energía por el conflicto en Medio Oriente. Su proyección de aumento del PBI para este año es 2.9%, inferior a los cálculos del BCR y el MEF, que coinciden en 3.2%.

En esta columna, recogiendo opiniones de analistas privados, hemos advertido en buen número de ocasiones que una expansión anual de alrededor de 3% no es suficiente para que los beneficios que genera la economía alcancen a todos los peruanos. Lo que resulta frustrante es que el PBI peruano puede crecer más, incluso llegar al 5% anual, que sería una tasa óptima. Pero lo impiden las deficiencias estructurales, así como factores exógenos y el desaprovechamiento de épocas de altos precios de metales, como está ocurriendo actualmente, porque en su momento no se promovió la inversión minera.

Al respecto, Paula Garda, jefa del equipo de Perú y Colombia de la OCDE, señaló a este diario (Gestión 04/06/2026) que el Perú podría estar creciendo a mayores niveles debido a los elevados precios de los metales, pero precisó que el desempeño económico también depende de otros factores. Por ejemplo, la inestabilidad política, eventos climáticos y factores estructurales, tales como un nivel de productividad “muy débil”, en particular en micro y medianas empresas.

No se trata del llamado “PBI potencial”, definido por el BCR como la cantidad de bienes y servicios que una economía puede producir, cuando todos sus recursos son utilizados a su máxima capacidad. Pero gran parte del PBI que el Perú está perdiendo depende de factores que influyen en su PBI potencial, como la inversión y la productividad. La inestabilidad política es el mayor lastre que enfrenta la inversión privada, porque con incertidumbre es poco probable que piensen en proyectos a mediano y largo plazo.

Vamos dos quinquenios con presidentes que no pudieron completar su mandato, pero que cambiaron a más ministros, en promedio, que mandatarios que duraron los cinco años. El principal causante de la inestabilidad es el Congreso, que también se ha “especializado” en aprobar aumentos del gasto público corriente, lo que ha terminado por perjudicar la inversión pública.

El Gobierno y el Congreso electos tendrán la urgente responsabilidad de ponerle fin a la inestabilidad política y al aumento desmesurado del gasto, porque ya no podemos seguir perdiendo PBI.