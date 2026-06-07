En detalle, el año pasado, la pobreza disminuyó a 8.8 millones de peruanos a nivel nacional, alcanzando al 25.7% de la población. Sin embargo, los datos del INEI muestran que el 74.1% del total de afectados por esta falta de ingresos para cubrir una canasta básica de consumo reside en las ciudades.

Al menos en los últimos 10 años ya se observaba un avance de la pobreza en las áreas urbanas, pero esto terminó disparándose con la pandemia. De hecho, se evidencia que la zona urbana, anteriormente, concentraba al 56.7% de la población pobre en 2019, pero ahora representa a siete de cada 10 peruanos.

“Ahora tenemos un crecimiento de un poco menos de la mitad de lo que teníamos antes. Las dinámicas diferenciadas en crecimiento económico, pero también entre lo que es el campo y la ciudad han hecho que hoy en día la pobreza tenga un rostro más urbano. Un 70% del número total de pobres están en la ciudad y prácticamente un tercio en Lima, superando Lima al total de los pobres rurales ”, dijo Javier Portocarrero, de la Comisión Consultiva de Pobreza del INEI.

La zona urbana anteriormente concentraba al 56.7% de la población pobre en 2019, pero ahora representa a 7 de cada 10 peruanos. Fuente: INEI

Cabe precisar que, de acuerdo con un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE), el avance observado implica que actualmente existen 2 millones 892 mil más pobres urbanos que en 2019. De ese total, un millón 677 mil son de Lima Metropolitana y Callao.

Además, Lima Este y Callao registran una pobreza superior a 30%, lo que los ubica en un nivel de pobreza similar al de Ayacucho, una de las regiones con mayor incidencia históricamente.

Solo en la costa, la pobreza muestra una de las variaciones más marcadas en los últimos años. Según el INEI, la incidencia de pobreza monetaria en esta región pasó de 13.8% en 2019 a 23.7% en 2025.

Esto rompió con la tendencia previa a la pandemia, cuando la costa registraba los niveles de pobreza considerablemente más bajos. En tanto, en la sierra la tasa se ha reducido de 29.3% a 28.6%.

De esta manera, aunque la tasa de pobreza pueda seguir siendo más alta en la sierra, el crecimiento observado en la costa ha sido clave para que el número de pobres en ciudades aumente.

Solo en la costa, la pobreza muestra una de las variaciones más marcadas en los últimos años.

¿Qué explica esto?

Para el economista de Macroconsult, Yohnny Campana, desde mediados de la década pasada ya se venía observando un proceso de urbanización de la pobreza, el cual fue agravado con la pandemia. Este fenómeno responde, principalmente, a la lenta recuperación del mercado laboral en las ciudades.

“El mercado laboral ha sido menos amigable y ha respondido con rezago al crecimiento económico en el ámbito urbano. No se han generado suficientes puestos de trabajo para que se revierta y el segmento de jóvenes, que ha sido particularmente golpeado, hasta ahora no llega a a recuperarse”, señaló.

Con esta situación, precisó que tanto el ingreso real de los hogares como el gasto per cápita continúan por debajo de los niveles prepandemia.

En paralelo, los datos del INEI muestran que la línea de pobreza en Lima es la más alta del país, exigiendo un gasto de S/ 568 mensuales por persona para cubrir una canasta básica de consumo.

Otros aspectos que han complicado que el crecimiento económico genere una efectiva reducción de la pobreza son la falta de enfoque en las políticas sociales, la calidad de las intervenciones de política pública, las obras paralizadas e infraestructura que no funciona, indicó la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli.

Entre estos factores también mencionó la crisis de inseguridad ciudadana que impide que las personas puedan desempeñar actividades económicas con seguridad o que reduce las horas de trabajo.

“ La brecha entre lo urbano y lo rural se ha cerrado, pero se ha cerrado por las razones equivocadas, por el empeoramiento de lo urbano y no por la mejora sustantiva de lo rural ”, dijo.

En ese sentido, añadió que no todas las personas que han caído en situación de pobreza van a poder superar la línea de pobreza solo con crecimiento económico, por lo que se requiere un shock de políticas públicas.