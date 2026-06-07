La concentración de la falta de ingresos para cubrir una canasta básica cada vez afecta más a la población de las zonas urbanas. | Imagen: Andina
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Guadalupe Gamboa
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Aunque la pobreza monetaria en el Perú se redujo durante el 2025, cada vez afecta más a la población de las zonas urbanas, según evidencian los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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