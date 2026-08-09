La sanción, según argumenta la SMV, fue por efectuar -en los hechos- una oferta pública sin haber previamente inscrito los valores en el Registro Público de Mercado de Valores o haber registrado el respectivo prospecto.

Sin embargo, Diviso SAF, al conocer la decisión del regulador, interpuso un recurso de apelación sobre la misma. Seis meses después (en la quincena de julio), dicho reclamo fue finalmente declarado como infundado por parte de la superintendencia.

Con ello, solo le quedaba a Diviso SAF recurrir al Poder Judicial para seguir operando.

Sanción se aplicó a Diviso SAF por efectuar una oferta pública sin antes inscribir los valores en el Registro Público del Mercado de Valores.

Tras estos hechos, los inversionistas (o, más precisamente, los titulares de certificados de participación) en Diviso fondo de inversión en renta de bienes inmuebles (fondo de inversión-Diviso Firbi), fueron convocados a una asamblea general extraordinaria no presencial, la misma que se realizará, en primera convocatoria, el día lunes 17 de agosto.

La agenda abordará, entre otros puntos, la designación del liquidador, aprobación del convenio de liquidación y cambios en el comité de vigilancia.

En caso de no contarse con el quórum requerido para esta primera convocatoria, la asamblea general se reunirá en segunda convocatoria el día lunes 24 de agosto.

La asamblea fue convocada luego de la sesión del comité de vigilancia del fondo con fecha 03 de agosto, donde se definieron los puntos de agenda mencionados

La primera convocatoria es para el día lunes 17 de agosto, a las 18:00 horas. (Foto: iStock)

Mecánica

El medio tecnológico/telemático que se empleará para la celebración de la asamblea general será la plataforma Google Meet, la cual también será usada para el cómputo del quórum y el ejercicio de voto (incluida la posibilidad de la emisión del voto anticipado).