Inversionistas de Diviso SAF fueron convocados en dos fechas. | Foto de Tima Miroshnichenko en Pexels
Inversionistas de Diviso SAF fueron convocados en dos fechas. | Foto de Tima Miroshnichenko en Pexels
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El 26 de enero de este año, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sancionó a Diviso SAF con la revocación de su autorización de funcionamiento, por incurrir en faltas “muy graves”, ¿qué viene sucediendo con los ahorristas?

TE PUEDE INTERESAR

Peruanos que venden propiedades, reciben herencia o utilidades: ¿cuál es su nueva inversión clave?
Deuda de Gobierno se vuelve más atractiva para inversionistas, ¿cuánto se gana?
Pacasmayo, Engie, Ferreycorp y Alicorp, ¿cómo afectaría El Niño a sus acciones?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.