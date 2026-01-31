En el caso de Diviso SAB, la SMV extendió la suspensión por 60 días hábiles. (Foto: iStock)
En el caso de Diviso SAB, la SMV extendió la suspensión por 60 días hábiles. (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El Directorio de Diviso Fondos SAF S.A. acordó impugnar la resolución por la que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sancionó a la gestora con la revocación de su autorización de funcionamiento, ¿cómo fue el último episodio de la controversia?

TE PUEDE INTERESAR

Sura Investments: bancos son muy burocráticos en prestar a empresas, ¿quién saca provecho?
El mayor pecado financiero de los jóvenes peruanos hoy, ¿cómo pueden limpiarse?
Cajas alistan alianzas para manejar fondos de pensiones, ¿qué piden al proximo Congreso?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.