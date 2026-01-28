La misma medida se tomó con la Sociedad Administradora de Fondos (SAF).

La superintendencia sustentó su decisión ante la falta de solvencia económica de los ocho accionistas que concentraban el 71% del capital social de la empresa.

Previamente, en mayo del año pasado, Diviso Grupo Financiero había aprobado la transferencia de la totalidad de sus acciones, tanto de Diviso SAB como de Diviso SAF, en favor de terceros que, finalmente, eran trabajadores y directores de la propia firma.

Al estar suspendida, Diviso SAB no puede recibir nuevos inversionistas, ni promocionar productos, ni efectuar inversiones adicionales.

Prórroga

La suspensión establecida en julio fue por 30 días hábiles. Posteriormente, la SMV insistió en la medida y la ha venido prorrogando sucesivamente desde entonces.

“No hay muchos casos como precedentes para tener en cuenta, pero no es una situación que se pueda ir prorrogando ilimitadamente en el tiempo”, opinó Emiliano Cáceres, gerente general de la Asociación de Sociedad Agentes de Bolsa Perú (ASAB).

En tal sentido, consideró que debería haber una resolución final por parte de la SMV en el primer semestre del año, o incluso en este primer trimestre.

Además, explicó que en estos casos los clientes de la SAB tienen el derecho a solicitar su traslado a otra corredora.

“Muchos clientes lo que hacen en estas situaciones es migrar sus activos en custodia (acciones, bonos u otros papeles) a otra casa de bolsa”, señaló.

Diviso SAB no puede recibir nuevos inversionistas, por estar suspendida por la SMV. (Foto: Andina).

“Entonces, la otra sociedad que sí tiene su licencia habilitada recibe la custodia (de los activos en cuestión) y la persona se convierte en su cliente. De otro modo, el inversionista estaría cautivo y no podría operar”, añadió.

Dicha transferencia debe efectuarse en máximo 48 horas, según Cáceres. De lo contrario, aseguró que se cometería una falta grave.

“(Creo que) la mayoría de clientes que opera frecuentemente ya debe haberse ido (de Diviso) a otra casa de bolsa porque ellos tienen la necesidad de seguir operando. Pero los clientes que tienen posiciones a largo plazo, que eventualmente no han estado activos, no necesariamente se han movido todavía”, estimó.

Requisitos de solvencia

Cáceres refirió que hubo algún caso de revocación de licencia de una SAB hace algunos años, pero acotó que distinto es el problema de Diviso.

“En el caso de Diviso no hay una intervención propiamente. Es una discusión sobre si los nuevos accionistas pueden o no reunir los elementos que la SMV considera necesarios como para que se hagan cargo del agente de intermediación”, sostuvo.

Así, consideró que, si se determinara que los nuevos accionistas cumplen con los requisitos de solvencia patrimonial, Diviso podría volver a operar.

“Si revisas cualquier mercado, no tienes intermediarios suspendidos. No es una excelente señal. Haciendo el paralelo, imagínate si se tuviera un banco suspendido en el sistema financiero”, manifestó.

Obligaciones

Según los hechos de importancia más recientes, la SMV dispuso, el 21 de enero último, extender la suspensión de Diviso SAB por 60 días hábiles.

Además, el 23 de enero revocó la autorización de funcionamiento Diviso SAF y aclaró que ello no exime a la compañía “del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el mercado de valores con anterioridad, ni a sus directores, gerentes, representantes o apoderados de la responsabilidad administrativa en que hubieren incurrido durante el funcionamiento de la referida sociedad administradora de fondos”.

Gestión preguntó a Diviso sobre las alternativas para superar la situación de la SAB, pero no se obtuvo respuesta.

Diviso SAB no puede promocionar productos, ni efectuar inversiones adicionales. (Foto: Cesar Salhuana Galarreta/ Diario Gestión)

Fondos

La resolución sobre Diviso SAF no agota la vía administrativa, pues puede ser impugnada ante la Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial. Los Fondos Mutuos denominados “Diviso Conservador Soles” y “Diviso Conservador Dólares” han ingresado a etapa de liquidación, según lo informado como hecho de importancia por Diviso Fondos.