Durante los últimos años, el comportamiento relativamente estable del tipo de cambio, sumado a tasas de interés más bajas en moneda extranjera frente a las ofrecidas en soles, incentivó a muchos hogares a asumir obligaciones financieras denominadas en dólares, subestimando los riesgos asociados, comentó Luis Eduardo Falen, docente de la UP.

Sin embargo, esta aparente calma cambiaria no elimina la exposición al riesgo, indica. El tipo de cambio se sitúa en S/ 3.353 a la fecha, según datos del BCRP.

Refiere que la experiencia histórica muestra que el tipo de cambio en el Perú puede verse afectado por diversos factores, entre ellos los ciclos electorales, episodios de incertidumbre política o choques externos como el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales o la volatilidad de los mercados globales.

Ante estos escenarios, una depreciación del sol puede elevar de manera significativa el monto de las cuotas a pagar, presionando el presupuesto familiar, anotó.

El principal problema radica en el descalce entre la moneda de los ingresos y la de las obligaciones financieras, sostiene Juan Carlos Ramires, experto financiero.

La mayoría de las familias peruanas percibe sus ingresos en soles, mientras que sus deudas en dólares se encarecen automáticamente cuando el tipo de cambio sube, explica.

Este desajuste puede deteriorar la capacidad de pago, incrementar el riesgo de morosidad y afectar la estabilidad financiera de los hogares, especialmente de aquellos con menor capacidad de ahorro o mayor nivel de endeudamiento, comentan los especialistas.

Si bien el sistema financiero ha avanzado en reducir la dolarización del crédito en los últimos años, el riesgo cambiario a nivel de familias sigue presente.

Por ello, según Falen, resulta clave que los hogares evalúen no solo la tasa de interés, sino también su exposición al tipo de cambio, considerando escenarios adversos y priorizando un endeudamiento alineado con la moneda de sus ingresos.

La estabilidad cambiaria no debe asumirse como permanente, y una gestión prudente de las finanzas personales es fundamental para enfrentar futuros episodios de volatilidad, agrega.