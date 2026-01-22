En patrimonio administrado, el 2024 la compañía cerró en S/ 900 millones, en el 2025 habrían acabado en S/ 2,000 millones y hacia este 2026, en un escenario optimista, proyectan finalizar en S/ 2,900 millones. Julio Cáceres, su gerente general, explica en exclusiva para Gestión la estrategia del negocio.

Julio Cáceres, gerente general de Grupo Coril SAF.

Ustedes administran más de 20 fondos de inversión públicos (cuyos certificados de participación se ofrecen a través de los mercados financieros y están supervisados por la SMV) de corto y mediano plazo, ¿en qué invierten?

Los fondos de corto y mediano plazo invierten (principalmente) en factoring y titulizaciones de flujos.

¿Cómo funcionan esas titulizaciones?

Nosotros tenemos una sociedad titulizadora. Ahí se constituye la empresa que va a ceder los flujos, se dan todas las instrucciones, todo el contrato marco por el cual se va a ceder toda esa posición contractual. Así, se emiten bonos de participación que luego la Sociedad Administradora de Fondos (SA) compra.

Por ejemplo, yo tengo un edificio de oficinas, y las alquilo a un banco con el que firmo un contrato a diez años. Esos flujos futuros de pago yo puedo traerlos a valor presente.

Entonces, el inversionista financia y adelanta el valor presente (por un monto que será su inversión en la SAF), y a cambio irá recibiendo los flujos que se paguen periódicamente por el alquiler (en el futuro).

También gestionan fondos inmobiliarios, ¿en qué tipo de proyectos invierten?

Los fondos inmobiliarios invierten en proyectos de vivienda a nivel local en sectores de clase media, medianos o grandes, donde existe un desarrollador conocido y/o con experiencia en el sector, y que ya posee el terreno y las licencias correspondientes.

¿El horizonte de ese inversionista es de más largo plazo verdad?

Sí, aunque algunos de esos fondos pagan intereses mensuales.

Anteriormente, anunciaron que iban a lanzar un fondo inmobiliario que invertiría en real estate (bienes raíces) de Estados Unidos, ¿cómo quedó ese plan?

Se estuvo viendo, pero técnicamente todavía no se ha hecho. No se descarta. Nadie lo ha descartado, pero no se ha hecho.

¿En qué tipo de fondo ven actualmente más demanda por parte de los inversionistas peruanos?

En fondos retail, a mediano y corto plazo, y más en soles que en dólares. Al cierre de octubre del 2025, teníamos 5,879 partícipes en los fondos retail.

¿En qué invierten los fondos retail?

Los fondos retail son dirigidos a personas naturales con ticket de ingreso promedio de S/ 30,000. Invierten en instrumentos de renta fija de corto plazo, concretamente en facturas negociables. (Es decir, esta es la apuesta de los fondos retail de mediano y corto plazo de Grupo Coril SAF: el factoring)

¿A qué responde el mayor cortoplacismo?

A la expectativa de la gente, cómo están mirando (la situación).

¿Es por el contexto electoral (con más de 30 candidatos en la palestra)?

En parte.

¿A qué plazo están invirtiendo?

A uno o dos años. (Pero) si todo sale como los inversionistas quieren, ya invierten a más de tres años, o cuatro años, que sería lo ideal porque permitiría financiar (al gestor del fondo) otro tipo de cosas (activos o proyectos a más largo plazo).

LEA TAMBIÉN: El giro radical que dio Alfin Banco a la estrategia de Banco Azteca

Rentabilidad

¿Cómo han rendido en el 2025 los fondos que gestionan tomando en cuenta la caída de las tasas de interés a nivel global?

Tuvieron un rendimiento de 7.5% en promedio en los fondos en soles y de 6.5% en dólares. La tendencia en el último año (2025) ha sido a la baja.

¿Esa caída en la rentabilidad continuará?

Creo que el recorte fuerte ya se ha dado. En el 2024 las tasas llegaron a 8.5% o 9%. Es decir, (en el 2025) han bajado entre 100 y 125 puntos básicos.

¿Este año el ajuste sería menor?¿De 25 puntos básicos quizás?

Sí, tendrían que bajar más las tasas de interés (para observarse un mayor ajuste).

Los fondos retail son dirigidos a personas naturales con ticktes de S/ 30,000 en Grupo Coril SAF. (Foto: iStock)

Grupo Coril SAF estima llegar a 8,000 partícipes

Al cierre del 2025, Grupo Coril SAF habría llegado a 6,000 inversionistas en sus fondos de inversión de oferta pública. En el 2024, terminaron con 1,900 clientes y para este año proyecta alcanzar 8,000.

Como parte de su estrategia para seguir captando inversionistas, la firma anuncia que va a lanzar un fondo mutuo (actualmente tiene uno).

El nuevo producto, “en principio”, invertiría en cash, es decir, depósitos de corto plazo, explicó Julio Cáceres.

“Mensualmente, (también) lanzan fondos de inversión de oferta pública”, añadió el gerente.

Grupo Coril es un holding financiero con cinco líneas de negocio: casa de bolsa, titulizadora, fiduciaria, banco (Alfin Banco) y la sociedad administradora de fondos.