A largo plazo, la meta es llegar a un negocio “totalmente digitalizado”, dice Rodolfo Weiss, presidente del holding en entrevista con Gestión, donde abordó las perspectivas generales para cada uno de sus negocios.

En Alfin Banco, el Grupo Coril se ha enfocado en corporaciones, gran empresa y personas de segmento medio-alto, ¿van a reforzar su presencia en estos sectores?

El banco (antes Banco Azteca) lo adquirimos en una oportunidad interesante, tenía complicaciones y nos ha tomado dos años en aportar capital, reordenar la cartera, hacer las provisiones del caso, mejorar los sistemas, pero, sobre todo, cambiar la estrategia del negocio.

Así, Alfin pasó de ser un banco dirigido al mercado de la banca de consumo, a orientarse también al sector de banca empresas en general, lo cual genera una diversificación de los riesgos y un esquema más sostenible en el futuro.

Tomando en cuenta esa estrategia, ¿cómo se perfilan los resultados al cierre de este año?

En el 2025 el banco entró en un proceso de consolidación. Hoy ya muestra resultados positivos bastante mejores que los del 2024 que fueron bastante pequeños y apunta a tener un 2026 con un mucho mejor resultado aún, principalmente ya por la actividad de banca empresas. Esa es la nueva orientación, sin dejar consumo.

Pero consumo también lo hemos revisado en cuanto al modelo que se aplicaba para definir las estrategias de riesgos.

Usted se refirió a los resultados del banco. Su ROE octubre era de 6.01%, ¿cuándo esperarían llegar a los dos dígitos?

Preferiría (antes) cerrar el ejercicio (del 2025) para poder ya dar un resultado probado, confirmado. Así que discúlpeme de no poder adelantar todavía esos resultados.

¿Qué plan tienen para el banco para el 2026?

Esperamos a lo largo del primer trimestre, máximo primer semestre, tener el (nuevo) aplicativo corriendo. Esperamos cerrar el 2026 con varios productos y servicios en esa plataforma (para aplicativo móvil y versión web). Hoy en día en nuestro aplicativo estamos haciendo el manejo de fondos en una cuenta, financiamiento de pagarés y préstamos de capital de trabajo. Pero es algo inicial y muy limitado.

Agente de bolsa

En Grupo Coril SAB, ¿cuál es el plan hacia el 2026 para seguir creciendo?

Hoy estamos con 3000 clientes en nuestro aplicativo Bolsapp. La integración de nuam (bolsas de Santiago, Lima y Bogotá) aceleró el interés por tener acceso a esas dos bolsas del exterior.

¿Cuál es el objetivo con su aplicativo?

Lo que está en proceso es extender el servicio para Santiago y Bogotá. (Hoy permiten invertir en la BVL y en Nueva York).

¿Eso sería el año que viene?

Estamos apurando el proceso que no debería ser muy complicado en temas regulatorios porque son muy similares. El tema es más que nada la conexión tecnológica.

Hay interés enorme en las tres plazas por empezar ya a operar. Necesitamos darle volumen y darle liquidez consolidada a las operaciones (en nuam).

Ahora, la principal actividad de la SAB está en la estructuración de productos y financiamientos para los clientes. La sociedad opera en estructuraciones y emisiones en el mercado de capitales.

Fideicomisos y titulizaciones

Como sociedad titulizadora, ¿cómo van sus operaciones?

Nuestros clientes nos dan los activos fijos y la titularizadora lo que hace es emitir documentos de deuda. Pueden ser bonos corporativos u otros, con los plazos, cuotas y tasas de interés acordadas. En titulización, en particular, la actividad inmobiliaria es importante.

Y en cuanto a fideicomisos, ¿cómo vienen avanzando?¿Con quiénes trabajan principalmente?

El fideicomiso le permite, por ejemplo, asegurar los flujos a los proveedores (de materiales, equipos o servicios) de un proyecto, al mismo contratista, y permite continuar, por ejemplo, una obra pública que podría ser sujeta de embargo. Al mismo tiempo, al Estado le da la tranquilidad de que el contratista no destine el dinero a un fin distinto al pactado.

