Las grandes exportadoras peruanas han podido compensar ese descenso cambiario con mayores precios, especialmente las mineras, según Asociación Peruana de Finanzas (Apef).

Además, mineras, corporaciones de consumo y empresas de otros sectores se favorecen de mejores condiciones financieras, afirmó, en entrevista exclusiva con Gestión, el presidente de la asociación, Alejandro Gómez Saba.

¿Cómo se ha reflejado este año la baja de la tasa de referencia de la Fed y del BCR en las condiciones crediticias para las empresas?

La mejora no solo se ha dado en tasas de interés, sino en las condiciones generales (de crédito), en plazos y colaterales, porque la banca ya de alguna manera prácticamente limpió toda la cartera pesada de la pandemia, de la postpandemia. Todo eso se limpió, en su mayoría, y existe una especie de retanqueo crediticio.

Entonces, veo tasas más competitivas, plazos más extendidos y colaterales más flexibles, sin que los bancos descuiden, afortunadamente, el análisis crediticio.

Pero eso se da, sobre todo, en el segmento corporativo y de gran empresa...

También se da en el segmento de mediana empresa. Obviamente, va bajando en la pirámide, va goteando hacia abajo; primero se nota en el segmento corporativo. Pero también se está dando en el segmento de mediana y gran empresa familiar.

Justo he tomado conocimiento de que un banco le ha prestado a una compañía mediana a una tasa espectacular, una compañía mediana de S/ 100 millones de facturación, a cinco años, con una tasa espectacular en soles y con condiciones de garantías muy convenientes. Se trata de un préstamo de S/ 7 millones.

Mencionó las garantías. ¿Qué tan flexibles se han vuelto los bancos al respecto?

Este crédito que te mencioné, por ejemplo, es aprobado sin garantías reales, solamente comprometiendo la cobranza de ciertos clientes por el banco. Posiblemente, hace algunos años hubieran pedido garantías reales.

En plazos, ¿qué tanto se han podido extender en comparación con años anteriores?

En la medida en que la inflación está baja, las tasas están con tendencia a la baja y las empresas están sólidas y relativamente menos apalancadas que antes; está claro que los plazos se han extendido. Estoy viendo préstamos de cinco o siete años, cuando antes había préstamos de tres, dos o cuatro años. Estamos en un momento de círculo virtuoso en términos crediticios.

Incluso para negocios relativamente nuevos, estoy viendo plazos y condiciones mejores. Si antes a un pequeño negocio se prestaba al 12% (de tasa de interés anual), ahora se presta al 8%, por ejemplo.

No solamente me refiero a créditos para inversiones. Ahora veo financiamientos de un año, o hasta un año y medio para inventario, cuando antes era de entre tres y seis meses.

¿Cómo explicaría esos mayores plazos para financiamiento de inventario?

(Los bancos) confían más en ti (como compañía), en tu capacidad de hacer rotar el inventario..

Normalmente, ¿cómo financia una empresa sus inventarios?

Diría que entre 30% y 40% puede ser financiado por bancos, tranquilamente, y el resto, por el proveedor y el accionista. Lo más sano es que sea el proveedor la mayor parte (el que financia).

¿Qué tipo de empresas se han favorecido más por las mejores condiciones? ¿De qué sectores?

Las mineras o las corporativas consolidadas de consumo, por ejemplo. Pero, en términos generales, la mejora es en todos los sectores, es transversal.

Adquisiciones en minería

“No me sorprendería que se sigan comprando proyectos mineros en el Perú, proveedores mineros, proveedores agroindustriales; lo que más atrae es todo lo relativo al comercio exterior”, afirmó Alejandro Gómez Saba, presidente de Apef, al ser consultado sobre qué se espera hacia al 2026 en el mercado de fusiones y adquisiciones a nivel local.

En cambio, se observará menos dinamismo en los rubros vinculados a la demanda interna, dijo.

En contraste, lo orientado al mercado externo está “creciendo fuertemente”, enfatizó.

Además, refirió que el escenario base para las elecciones, en general, es que gane un candidato que no altere el modelo económico. Sin embargo, admitió que sí se pueden estar postergando algunas decisiones de inversión.