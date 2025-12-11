Dicho movimiento era anticipado por el mercado. Sin embargo, algunos puntos claves de la exposición del presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, dejaron a relucir un tono más flexible, según los analistas

El principal índice de la bolsa estadounidense, el S&P 500, cerró ayer con un alza de 0.67%, luego de que el mercado reaccionara positivamente al discurso de Powell, pues en toda la mañana permaneció sin fuertes fluctuaciones.

Por su parte, el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), cerró la sesión con una subida de 1.82%.

Jerome Powell, presidente de la Fed. (Foto: Diseñado por Freepik)

“En este mercado laboral menos dinámico y algo más débil, los riesgos a la baja para el empleo parecen haber aumentado en los últimos meses”, dijo Powell en conferencia de prensa.

Además, consideró que un escenario base razonable es que los efectos de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump sobre la inflación sean “relativamente efímeros”.

“Nuestra obligación es asegurar que un aumento puntual del nivel de precios no se convierta en un problema de inflación persistente. Sin embargo, dado que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses, el equilibrio de riesgos ha cambiado”, añadió.

Repercusión en la BVL

“Powell ha sido bien claro al decir que no espera subidas (de la tasa de interés de referencia), sino seguir hablando de tasas que se mantengan a estos niveles o inclusive más bajas. Entonces, ya con eso es un tono más ‘dovish’ (flexible o proclive a bajar la tasa)”, comentó Ricardo Vásquez, research associate de Seminario y Cía SAB.

Así, sostuvo que el tono más flexible de Powell beneficia al mercado de acciones en general, incluidos los países emergentes, y también a la BVL.

“El impacto en la BVL es más por contagio, es por un sentimiento (de menor aversión al riesgo) que finalmente termina favoreciendo a los activos peruanos”, afirmó.

“Si las tasas bajan también eso es positivo para el oro, para la economía global, para los commodities, y Perú se beneficia”, añadió Vásquez.

Nivel superior de la tasa de interés de referencia de la Fed.

“Si bien lo que más destacó fue el desacuerdo de tres miembros del comité de política monetaria, lo que el mercado interpretó (del mensaje de Powell) es que la Fed no está cerrando la puerta a más recortes”, expresó Luis Eduardo Fallen, docente de la Universidad de Pacífico.

Asimismo, Luis Ramos, gerente de estrategia de renta variable de LarrainVial Research, también estimó que los activos locales podrían beneficiarse por un contexto de mayor apetito por riesgo, “situación que sería clave para la BVL que es una de las más descontadas dentro de Latinoamérica”.

“Para los inversionistas, este entorno mixto —inflación que no termina de converger a la meta, pero con un mercado laboral que pierde fuerza— exige portafolios más balanceados”, advirtió Silvana Caro, miembro del equipo de Asset Management de Intéligo SAB.

Perspectivas

“El participante promedio (dentro del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed) proyecta que el nivel adecuado de la tasa de fondos federales será de 3.4% a finales del 2026 y de 3.1% a finales del 2027, sin cambios desde septiembre”, precisó Powell.