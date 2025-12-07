La casa de bolsa más optimista es Credicorp Capital que estima un valor fundamental de S/ 4.36. Según la corredora, la empresa presentó resultados mixtos y en línea con lo previsto.

Credicorp advierte que, aunque los ingresos de Ferreycorp subieron, la rentabilidad se vio afectada por las ventas de equipos con menores márgenes y un menor precio del dólar.

Ferreycorp compra y vende su inventario en dólares, pero su moneda funcional es el sol, por lo que sus operaciones se ven impactadas por los vaivenes del billete verde.

Ferreycorp vende maquinaria al sector minero. (Foto: Referencial/Pexels)

Grupo Coril SAB calcula un precio objetivo de S/ 4.14 para los títulos. La corredora destaca el crecimiento de camiones mineros, maquinaria Caterpillar y ventas de repuestos y servicios.

Sin embargo, Coril advierte una rentabilidad “moderada” por mayores concesiones y gastos, aunque en un entorno minero local favorable.

Intéligo SAB proyecta un valor fundamental de S/ 4.04, afirmando que los ingresos superaron lo estimado, por mayor actividad en maquinaria y servicios. Sin embargo, señalan que los márgenes se redujeron por el precio del dólar y “ventas menos rentables”.

Intéligo además destaca la solidez del negocio y su rentabilidad por dividendos que considera “atractiva”, asegurando que seguirá aupada por la demanda minera.

Casi todas las casas de bolsa sugieren comprar la acción de Ferreycorp. (Foto: Andina)

Kallpa Securities estima un precio objetivo de S/4. Según la casa de bolsa, los resultados no lograron las expectativas, el margen EBITDA se redujo y se registraron menos ventas en “Otras líneas y alquileres y usados”. No obstante, resaltan que la unidad de repuestos y servicios continuó generando caja, por lo que se esperaría la continuidad de una política estable de dividendos.

BNB Valores, por su parte, calcula un valor fundamental de S/ 3.88. En su análisis, sostiene que el desempeño comercial se mantiene sólido y resaltan la fortaleza financiera y la política de dividendos. Sin embargo, hacen referencia a una rentabilidad afectada por menor aporte de líneas de alto margen de rentabilidad.

Seminario estima un precio objetivo de S/ 3.82, señalando que el trimestre presentó ingresos “en línea”, con márgenes de rentabilidad “presionados”. Aunque, destacan que la generación de caja mejoró por una gestión “más eficiente del capital de trabajo”.

Finalmente, LarrainVial proyecta un valor fundamental de S/ 3.5. La corredora afirma que el desempeño de Ferreycorp reflejó debilidad operativa, sumado a menores ganancias cambiarias. Ello, en un contexto de caída del dólar. Sin embargo, en lo positivo, la solidez del sector minero favorece a la compañía, según LarrainVial.

De las casas de bolsa mencionadas, todas recomiendan comprar la acción, menos Seminario SAB y BNB Valores que sugieren mantener.