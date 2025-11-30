Seminario SAB es la casa de bolsa más optimista. Así, estima un valor fundamental de la acción de S/ 13.61, argumentando que Alicorp revisó al alza sus proyecciones para el 2025.

Lo anterior, explica Seminario, se sustenta en volúmenes récord en acuicultura y una ejecución operativa “disciplinada”. Además, resalta su perfil “defensivo y bien diversificado”.

Grupo Coril calcula un precio objetivo de S/ 12 para Alicorp, asegurando que la empresa mostró más dinamismo en volúmenes en la mayoría de sus unidades de negocio.

Alicorp es representativa en el sector consumo en la BVL. (Foto: Ana Lía Orézzoli/GEC).

“Pese al contexto adverso en Bolivia, la compañía mejoró EBITDA y deuda corriente, mientras que el reperfilamiento de la deuda fortaleció los plazos”, añade la SAB.

“Bolivia reflejó una disminución del margen bruto ajustado durante el (tercer) trimestre, principalmente debido a un incremento en los costos del tipo de cambio producto de un acceso limitado a divisas extranjeras, así como un incremento en la volatilidad del tipo de cambio y una caída de 20.8% en volumen de ventas ante la presencia de contrabando en categorías clave dentro de un contexto de alta inflación”, detalló la empresa el momento de presentar sus últimos estados financieros.

Por su parte, Kallpa Securities estima un valor fundamental de S/ 11.7, afirmando que Alicorp alcanzó un trimestre “sólido”. Ello, en línea con lo previsto, con mayor actividad comercial y un mayor EBITDA.

Kallpa advierte que la utilidad neta de Alicorp disminuyó, pero considera que tuvo la capacidad de mantener una operación eficiente. Por ello, la corredora anticipa una recuperación gradual de la rentabilidad.

Alicorp recientemente adquirió Jabonería Wilson en Ecuador. (Foto: Diana Chávez/GEC)

Credicorp Capital estima un precio objetivo de S/ 11 para la acción. Así, en su análisis menciona que la compañía presentó “mayores volúmenes”, pese a la presión en márgenes por la debilidad en Bolivia y mayores gastos comerciales. Además, menciona la adquisición de Jabonería Wilson, catalogándola como una operación que fortaleció su portafolio.

Finalmente, Intéligo tiene su valor fundamental en revisión. Sin embargo, en su análisis hace alusión a que los resultados operativos superaron las expectativas del mercado, por el impulso de la acuicultura y la Refinería del Espino.

“La acción sigue con una valorización atractiva y cuenta con catalizadores adicionales para seguir apreciándose”, agrega Intéligo.

Todas las casas de bolsa citadas recomiendan comprar Alicorp, excepto Intéligo, pues aún no define su precio objetivo.