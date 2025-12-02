Nuam anunció la puesta en marcha de Sebra HT, la nueva plataforma de negociación de renta fija (para bonos y otros tipos de instrumentos de deuda) que marca un escalón en la consolidación del mercado único, pues permite que Perú y Chile operen sobre una misma infraestructura tecnológica para este segmento del mercado.

Con esta implementación, ambos países comparten mayor eficiencia operativa y una base común para el desarrollo futuro de productos financieros.

Las primeras operaciones en el nuevo sistema Sebra HT en el mercado peruano se realizaron a través de Credicorp Capital SAB.

Nuam integra a las bolsas de Perú, Chile y Colombia.

“Este avance refleja el trabajo técnico y colaborativo de los participantes del mercado, priorizando una transición ordenada y con foco en la calidad operativa, experiencia que nos permitirá construir bases sólidas para los siguientes hitos regionales”, afirma nuam.

La introducción de Sebra HT contó con el trabajo coordinado entre los equipos técnicos de los actores del mercado y de nuam.

Operaciones

“Sebra HT ya está operando en Perú y los primeros resultados fueron positivos. Las dos operaciones iniciales que fueron hechas por Credicorp —un repo por US$ 70,000 y una compraventa por S/ 18 millones— se ejecutaron sin error en los flujos de negociación ni en la post negociación, algo clave para validar la nueva infraestructura”, señaló a Gestión una fuente cercana al proceso.

“También estuvieron conectados en la plataforma operadores de BBVA, Scotia, Credicorp, Intéligo SAB, Inviu y BNB, lo que confirma que el ecosistema está preparado para trabajar sobre la misma base que Chile. Este despliegue demuestra que la región puede avanzar con rapidez, coordinación y alta calidad hacia un mercado de renta fija realmente integrado”, agregó.

Además, se supo que el ingreso de Colombia al mercado integrado de renta fija de nuam está “dentro del roadmap (hoja de ruta)”.

Lo anterior es relevante tomando en cuenta que Colombia es un mercado con una relativamente alta negociación de activos de renta fija en la región.

Renta variable

Respecto de la integración en renta variable (acciones), lo último que detalló nuam fue que las operaciones integradas en los tres países comenzarían en 2027, pues en el caso de Perú aún falta la incorporación de una cámara de compensación, explicó recientemente Andrés Restrepo, gerente corporativo de mercados de nuam.

Sin embargo, en 2026, los tres países, aunque seguirán operando independientemente, lo harán “sobre la misma plataforma y con las mismas reglas”, dijo el ejecutivo.

Andrés Restrepo, gerente corporativo de mercados de nuam.

Avance

En dos años nuam ha avanzado cerca del 70% en la consolidación de un mercado bursátil unificado. Dentro de los hitos alcanzados en el último año, está la adaptación del nuevo Manual de Operaciones en Acciones (MOA), aprobado por cada una de los órganos regulatorios de Chile, Colombia y Perú.