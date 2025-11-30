No obstante, aquellos que logran tener una línea de crédito a través del plástico, no siempre terminan dándole un buen uso.

“Hay muchos jóvenes que reciben su primera tarjeta de crédito y se preguntan, ¿ahora qué hago? ¿cómo debo utilizarla?“, comentó Aldo Saavedra, gerente comercial de Experian Perú.

Así, sostuvo que podrían no estarle dando el uso correcto, lo que a su vez representa un riesgo para su historial crediticio.

En este escenario enumeró algunas claves para un manejo saludable de la tarjeta. Primero, señaló, debe conocer la fecha de vencimiento de las compras realizadas con el dinero plástico.

Algunos jóvenes no logran diferenciar la fecha de corte o facturación de su tarjeta -cuando se contabilizan las compras hechas en el mes-, de aquella de pago -cuando se debe realizar el abono- y creen erróneamente que es la misma o que ambas son a fines del mes.

Un segundo tip financiero del especialista es realizar, de ser posible, el pago de las compras antes de la fecha de facturación.

Esto a fin de liberarse del pago de intereses que podrían venir por el uso de la tarjeta. Y, con ello, viene el tercer consejo.

Las compras realizadas que sean a una sola cuota, en la mayoría de los casos, o aprovechar las campañas de compras en cuotas sin intereses.

El plástico puede ser uno de los medios de financiamiento más caros si no se sabe utilizar, la tasa de interés suele estar por encima del 100% o muy cercana.

Es por ello que la recomendación apunta a usarla como mecanismo de pago y aprovechar los beneficios adicionales que ofrece como devolución de un porcentaje de la compra (cashback), puntos para canjear productos o millas para viajar.