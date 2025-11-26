Hay muchos peruanos que aún no tienen acceso a financiamiento o lo han perdido por el debilitamiento en su clasificación de riesgo. Foto: gob.pe
Hay muchos peruanos que aún no tienen acceso a financiamiento o lo han perdido por el debilitamiento en su clasificación de riesgo. Foto: gob.pe
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El crédito a personas muestra una recuperación en el año, sin embargo, las entidades financieras están recurriendo a otras opciones para autorizar estos desembolsos.

TE PUEDE INTERESAR

Banca empieza a restringir créditos a acechados por extorsiones: los más afectados
Los cinco bancos que más ganan pese a caída global del dólar
Se podrá pagar varias operaciones sin tarjeta, ¿qué disrupción viene en bancos peruanos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.