Hay personas que quieren acceder a crédito en el sistema formal, pero no pueden hacerlo fácilmente, porque su historial muestra información deteriorada, entonces acuden a terceros para que respalden su solicitud, dijo Aldo Saavedra, gerente comercial de Experian Perú.

“A nivel de tendencia, vemos una mayor cantidad de créditos con aval. Observamos más avalistas después de pandemia, sobre todo, en los últimos años”, puntualizó.

Según el especialista, hay muchos peruanos que aún no tienen acceso a financiamiento o lo han perdido por el debilitamiento en su clasificación de riesgo.

“Un 65% de la gente registrada en nuestra plataforma (buró de crédito) no aplica para un préstamo, no necesariamente por la falta de historial, sino porque al darle doble clic tienen deudas que no se pagaron a tiempo y le generaron mora”, explicó.

Al representar un comportamiento de riesgo elevado, el financiamiento se le restringe, acotó Saavedra durante el taller Generación Experian - Escuela de Periodistas.

Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, sostuvo que la gestión de riesgo de las entidades ha evolucionado, ante la búsqueda de incrementar las posibilidades de cobranza y reducir el castigo de créditos.

Explicó que están viendo en el aval una opción para minimizar el riesgo de impago del titular del préstamo, ante el escenario retador que ha vivido en los últimos años, el cual ha podido perjudicar su rating.

Garante

Saavedra indicó que no hay un patrón específico de personas que estén recurriendo a garantes para tener acceso a recursos del sistema financiero.

“No obstante, algo homogéneo en ellos es que registran deudas castigadas o intereses moratorios en las centrales de riesgo, eso complica su capacidad de pago, aunque demuestren ingresos y los puede calificar incluso como población sobreendeudada”, detalló.

Casana precisó que los avales pueden ser familiares o conocidos del titular de la deuda, siempre y cuando muestren un buen comportamiento crediticio, cuenten con una fuente de ingresos recurrentes o casa propia como respaldo.

Extranjeros

Además, Saavedra adelantó que están trabajando en un proyecto para incorporar información crediticia de clientes extranjeros en la central de riesgo a fin de que puedan ser considerados sujetos de crédito.

Argumentó que un buen número de inmigrantes cuentan con trabajo en el país, tienen ingresos, sin embargo, no pueden acceder a servicios financieros y, mucho menos, crediticios.

“La información se captaría de la fuente misma, del titular, abrirle la puerta para que se pueda registrar en Sentinel y luego validar los datos ingresados”, precisó.

El ejecutivo estimó que este proyecto debería salir al mercado antes de marzo del 2026.

Digitalización

Saavedra también se refirió al acelerado avance de la digitalización en los servicios bancarios, aunque subrayó que no ha estado acompañado por el mismo ritmo de educación financiera.

“Pese al mayor comportamiento digital de los clientes, el 84% aún se siente poco o nada protegido ante el fraude digital”, manifestó.

Esto evidencia un espacio por recorrer en la evangelización financiera y digital, indicó.

Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de reforzar el uso de herramientas como el historial crediticio. Según Experian, la revisión del historial crediticio es esporádica y particularmente reactiva, incluso entre quienes lo conocen.

La mayoría lo consulta solo en momentos puntuales, como al solicitar un préstamo o tarjeta. Esto significa que su potencial para evaluar la salud financiera y prevenir el fraude es algo menos reconocido.

Aval. Puede ser un familiar o conocido del titular y debe contar con una fuente de ingresos recurrentes o casa propia.