Las transacciones en el mercado cambiario representan un ingreso significativo para el sistema bancario, cerca del 25% de la utilidad neta.
Sin embargo, no todas las entidades lograron generar elevadas ganancias al cierre del tercer trimestre por operaciones de cambio de moneda o productos financieros derivados.
El sistema bancario sumó beneficios por S/ 2,676 millones a setiembre
|BCP
|1084,6
|BBVA
|558,2
|Interbank
|346,9
|Scotiabank
|288,5
|Citibank
|158,3
|Santander
|97,7
|Banbif
|57,6
|Falabella
|24,5
|Pichincha
|18,9
|ICBC
|14,0
|BCI
|10,7
|GNB
|5,7
|Ripley
|3,7
|Mibanco
|3,3
|Bancom
|1,4
|Bank of China
|0,5
|Alfin
|0,4
|Compartamos
|0,4
|Santander Consumer
|0,1