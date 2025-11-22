Las transacciones en el mercado cambiario representan un ingreso significativo para el sistema bancario, cerca del 25% de la utilidad neta.

Sin embargo, no todas las entidades lograron generar elevadas ganancias al cierre del tercer trimestre por operaciones de cambio de moneda o productos financieros derivados.

El sistema bancario sumó beneficios por S/ 2,676 millones a setiembre