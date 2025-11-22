Únete a nuestro canal
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Las transacciones en el mercado cambiario representan un ingreso significativo para el sistema bancario, cerca del 25% de la utilidad neta.

Sin embargo, no todas las entidades lograron generar elevadas ganancias al cierre del tercer trimestre por operaciones de cambio de moneda o productos financieros derivados.

El sistema bancario sumó beneficios por S/ 2,676 millones a setiembre

BCP1084,6
BBVA558,2
Interbank346,9
Scotiabank288,5
Citibank158,3
Santander97,7
Banbif57,6
Falabella24,5
Pichincha18,9
ICBC14,0
BCI10,7
GNB5,7
Ripley
 		3,7
Mibanco3,3
Bancom1,4
Bank of China0,5
Alfin0,4
Compartamos
 		0,4
Santander Consumer
 		0,1

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.