Evolución anual del dólar
Evolución anual del dólar
Únete a nuestro canal
Newsletter finanzas
Omar Manrique
mailOmar Manrique

Hasta ahora, el consenso de analistas, bancos y economistas indica que el dólar se debilita este año en el país por favorables precios de las principales exportaciones -fundamentalmente mineras- y una reconfiguración de los mercados de monedas a nivel global en desmedro del billete verde.

TE PUEDE INTERESAR

Acciones de oro: ¿ganancias seguirán en próximos años? Esto prevé VanEck
Oro y acciones hoy con rara relación: subir inversión o vender joyas, según BBVA y BlackRock
Histórico pago de dividendos a accionistas, ¿quién recibe más y qué preocupa del auge?
Dólar cae 10% ante el sol, ¿qué figura prominente lo ancla pese a caos político?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.