El oro viene subiendo algo más de 50% en el año. (Foto: Michael Dalder/ Reuters)
El oro viene subiendo algo más de 50% en el año. (Foto: Michael Dalder/ Reuters)
Únete a nuestro canal
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El oro cerró la semana pasada en US$ 4,001.28 la onza, tras recientes bajas. Así, acumula un alza de 52.4% en lo que va del 2025, ¿se puede esperar que el metal siga en niveles tan altos?

TE PUEDE INTERESAR

Déficit de cobre en el mundo se exacerbaría en 2026, ¿cómo se mueven los inversionistas?
Lavado de dinero ahora acelera con criptomonedas y creación de empresas, ¿y los inmuebles?
Casas de apuestas deportivas no admitirán a estos clientes desde el 2026, ¿por qué?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.