El proceso de debida diligencia en el conocimiento del cliente implica la identificación de un beneficiario final.
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), de la mano con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los juegos y apuestas deportivas a distancia.

