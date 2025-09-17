“Estamos en una situación bastante complicada, que llama mucho la atención", dijo Verónica Boza, intendente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). (Foto referencial: GEC)
“Estamos en una situación bastante complicada, que llama mucho la atención", dijo Verónica Boza, intendente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). (Foto referencial: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

El Perú enfrenta un escenario complejo en la lucha contra el lavado de activos. Durante el IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, Verónica Boza, Intendente de la Superintendencia de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que al cierre de agosto de este año ya se registraron US$ 3,718 millones en reportes de operaciones sospechosas (ROS), superando el récord histórico alcanzado en 2020 (US$ 3,700 millones).

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.