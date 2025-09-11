Traducido del albanés, Diella significa “sol”. Es la apuesta de Edi Rama para promover la transparencia en contrataciones públicas. Foto: tondone/iStock
Traducido del albanés, Diella significa “sol”. Es la apuesta de Edi Rama para promover la transparencia en contrataciones públicas. Foto: tondone/iStock
Edi Rama, el primer ministro de Albania, anunció este jueves la designación de una ministra completamente generada por , a fin de combatir la corrupción. “Diella”, llevará por nombre.

Traducido del albanés, Diella significa “sol”. Según el mandatario socialista, la ministra creada con —la primera del mundo— se encargará de la contratación pública.

“Diella es el primer miembro [del Gobierno] que no está físicamente presente, sino que ha sido creado virtualmente por la inteligencia artificial”, mencionó el funcionario, cuyo partido en mayo obtuvo una amplia victoria en las elecciones parlamentarias.

Rama precisó que Diella será responsable de las para que los recursos “están 100% libres de corrupción” y que dichos fondos sean “perfectamente transparentes”.

Así es la ministra creada con inteligencia artificial en Albania, bautizada como "Diella". Foto: politiko.al

Esta analizará las licitaciones y tendrá derecho a “contratar talentos para todo el mundo”. Diella fue representada con un traje tradicional albanés, y desde su primera participación pública como asistente virtual, en enero, ha ayudado a emitir 36,600 documentos digitales y prestó casi 1,000 servicios, según datos del Gobierno de Albania.

Cabe añadir que Edi Rama atraviesa su cuarto mandato y en los próximos días presentará su nuevo gabinete ministerial al Poder Legislativo albanés.

Con información de AFP

