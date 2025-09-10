¿Qué aspectos comprende el reglamento del uso de la IA en el Perú? (Foto: Pexels)
Camila Vera
En 2023 se oficializó en Perú la Ley 31814, ley que promueve el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en favor del desarrollo económico y social del país. Dos años después, su reglamento ve la luz a través del decreto supremo N° 115-2025-PCM. ¿Qué precedente marca este lanzamiento para la transformación tecnológica?

