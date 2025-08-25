Aprovechar el uso de la IA puede dinamizar la economía peruana. (Foto: Andina)
Camila Vera
Cada vez es más necesario hacerle seguimiento a las diferentes actualizaciones alrededor de la Inteligencia Artificial (IA). El costo de excluirse de estos procesos, como país y sociedad, son altos. En el marco del evento “Avance de la Inteligencia Artificial en Perú”, organizado por la Universidad Privada del Norte (UPN) y Gestión, que se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre, conversamos con Marushka Chocobar, asesora internacional en Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

