¿Cuáles son los avances en el marco regulatorio de la IA en el Perú?

Perú, el 5 de julio del 2023, promulgó la primera ley de IA del mundo. A nivel mundial no existía una norma con rango de ley emitida en torno a la inteligencia artificial. Eso marcó uno de los primeros hitos, por lo menos a nivel Latinoamérica porque está en español. En paralelo, venían ocurriendo discusiones del reglamento europeo con respecto a la IA y las clasificaciones de niveles de riesgo. Pero Perú tomó la decisión de promulgar dentro de esta ley dos grandes esfuerzos.

¿Qué se destacó de esta normativa?

Primero, el fortalecimiento de la gobernanza porque determinó una autoridad en IA: ahora ese rol recae en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Lo segundo fue abordarla como una tecnología emergente de propósito general para impulsar su uso en favor del desarrollo social y económico del país.

Marushka Chocobar es asesora internacional en Transformación Digital e Inteligencia Artificial. | GEC

¿Perú es pionero?

Creería yo que Perú tiene muy buenos avances respecto a ello y en cuanto a los países vecinos, pues considero que están siguiendo la pauta del país. Ahora, quienes han sido pioneros en regulación, desde el punto de vista de control de riesgos, definitivamente es la Unión Europea. Pero Perú ha sido pionero en cuanto a una norma con rango de ley y, sigue siéndolo, en cuanto a la utilización de la IA para el desarrollo social y económico del país.

¿Cuál sería el rol de las universidades en el fortalecimiento de este posicionamiento de la IA?

Tienen el rol de preparar al mercado, a los estudiantes, para un mercado laboral extremadamente competitivo en estos momentos. Hoy la competencia es exponencial versus los que saben o tienen acceso a tecnología frente a los que no tienen acceso a ella. El rol de las universidades es fundamental para poder refrescar todas las carreras, no solamente las relacionadas con ingenierías. Se deben actualizar todas las mallas curriculares en torno a las tendencias en transformación digital, con mucho más énfasis en IA.

Pero no es una responsabilidad aislada...

También tiene una gran responsabilidad el Ministerio de Educación para volver ágiles estos procesos de actualización curricular. La universidad puede hacer un esfuerzo, pero el Minedu tiene sus demoras. Por ejemplo, probablemente una universidad puede presentar hoy una malla y cuando sea aprobada ya quedó desfasada.