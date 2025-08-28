Antonio Ramírez-Gastón preside el Comité ARTIC (Automatización, Robótica y Tecnologías de la Información) de la SNI. (Foto: SNI)
Antonio Ramírez-Gastón preside el Comité ARTIC (Automatización, Robótica y Tecnologías de la Información) de la SNI. (Foto: SNI)
En 2024, el Índice de Preparación Gubernamental para la Inteligencia Artificial (IA) arrojó que Perú se ubica en el puesto 60 de 188. En comparación con el año anterior, registró un leve retroceso —puesto 58—, una evidencia de que implementar la IA en la prestación de los servicios nacionales requiere aún de mucho esfuerzo.

