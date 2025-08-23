This photo illustration created on January 8, 2025, in Frankfurt am Main, western Germany, shows the media giant Meta's logo displayed on a smartphone. Social media giant Meta on January 7, 2025 slashed its content moderation policies, including ending its US fact-checking program on Facebook and Instagram, in a major shift that conforms with the priorities of incoming president Donald Trump. The EU on January 8 rejected Meta chief Mark Zuckerberg's charge that the bloc engaged in "censorship" with its tech regulations. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
La gigante tecnológica , propietaria de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció este viernes una colaboración con la empresa de generación de imágenes mediante la (IA) Midjourney para usar su “tecnología estética”.

El responsable de IA de Meta, Alexandr Wang, dijo en X que la colaboración tiene como objetivo de poder usar a través de una licencia la “tecnología estética” de Midjourney en los futuros modelos y productos de la tecnológica encabezada por el empresario .

Wang dijo que se trata de una “colaboración técnica” entre los equipos de investigación de Midjourney y Meta. Elogió a la firma de generación de imágenes por su “excelencia” y adelantó que la gran tecnológica busca “trabajar con los mejores jugadores de la industria”.

dijo el pasado julio que Meta invertirá “cientos de miles de millones de dólares en computación para desarrollar superinteligencia” o inteligencia artificial general (IAG), una máquina superior a la inteligencia humana que también ambicionan sus rivales del sector.

Como parte de esa misión, Meta invirtió recientemente US$ 14,300 millones en la empresa Scale AI, confundada por Wang, para hacerse con el 49% de su capital, y después lo contrató como responsable de IA.

Midjourney está en el centro de varias demandas por los derechos de propiedad intelectual, incluyendo la primera gran demanda de Hollywood contra una empresa de IA, en la que y NBCUniversal la acusan de “robar” imágenes de sus películas.

David Holz, creador y directivo de Midjourney, dijo en X tras la noticia que la colaboración “llevará herramientas de creación y belleza sublimes a miles de millones de personas”.

Holz también reivindicó que su empresa “sigue siendo un laboratorio de investigación independiente y respaldado por la comunidad, sin inversores, trabajando en una variedad de proyectos ambiciosos”.

