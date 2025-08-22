En los pasillos corporativos empieza a sonar un término que pocos se atreven a nombrar, pero que muchos ya han sentido en carne propia: el love-bombing laboral. Un fenómeno que se instala de manera casi invisible en las culturas organizacionales y que, según los expertos, podría estar minando la autenticidad entre empresas y colaboradores.

¿De qué se trata? Según el informe “Tendencias de Gestión Humana 2025” , elaborado por Asertiva Consulting junto a Consumer Truth, el love-bombing laboral es la sobrecarga de halagos, reconocimientos y mensajes motivacionales que, lejos de fortalecer los vínculos, termina por desgastarlos. Lo que comenzó como un gesto para elevar la moral puede convertirse en una práctica que erosiona la confianza.

“Algunas organizaciones pueden estar cayendo en la exageración. Se celebra todo, se aplaude todo, pero se escucha poco. Y eso puede generar fatiga, especialmente en un talento que hoy valora la transparencia, el propósito y las conversaciones reales”, señala Maísa Mercado, CEO de Asertiva Consulting.

El estudio alerta sobre manifestaciones como el “cansancio del reconocimiento” y la “comparabilidad tóxica”, donde los líderes sienten la presión de aplaudir constantemente, sin lograr un impacto genuino. Esto desemboca en lo que los especialistas denominan un ROI emocional negativo: cuanto mayor es el esfuerzo por motivar, menor es el valor percibido por los colaboradores.

El love-bombing laboral, lejos de motivar, puede generar fatiga emocional y desconexión en los equipos. Foto: El Peruano.

La investigación también revela un cambio de paradigma: del tradicional retorno de inversión (ROI) hacia un retorno de empatía (ROE). En esta nueva lógica, los trabajadores esperan menos discursos motivacionales y más espacios de conexión auténtica. “No se trata de maquillar la cultura, sino de construirla con humanidad y coherencia. Se valoran espacios donde se pueda decir que no todo está bien, y aun así sentirnos conectados”, añade Mercado.

¿Cómo evitar caer en el love-bombing laboral?

La CEO de Asertiva Consulting plantea cinco acciones concretas para cultivar una cultura genuina y sostenible: