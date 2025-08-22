En los pasillos corporativos empieza a sonar un término que pocos se atreven a nombrar, pero que muchos ya han sentido en carne propia: el love-bombing laboral. Un fenómeno que se instala de manera casi invisible en las culturas organizacionales y que, según los expertos, podría estar minando la autenticidad entre empresas y colaboradores.
¿De qué se trata? Según el informe “Tendencias de Gestión Humana 2025”, elaborado por Asertiva Consulting junto a Consumer Truth, el love-bombing laboral es la sobrecarga de halagos, reconocimientos y mensajes motivacionales que, lejos de fortalecer los vínculos, termina por desgastarlos. Lo que comenzó como un gesto para elevar la moral puede convertirse en una práctica que erosiona la confianza.
LEA TAMBIÉN: ¿Cuánto quiere ganar un peruano? Estos son los trabajos con mayores y menores salarios
“Algunas organizaciones pueden estar cayendo en la exageración. Se celebra todo, se aplaude todo, pero se escucha poco. Y eso puede generar fatiga, especialmente en un talento que hoy valora la transparencia, el propósito y las conversaciones reales”, señala Maísa Mercado, CEO de Asertiva Consulting.
El estudio alerta sobre manifestaciones como el “cansancio del reconocimiento” y la “comparabilidad tóxica”, donde los líderes sienten la presión de aplaudir constantemente, sin lograr un impacto genuino. Esto desemboca en lo que los especialistas denominan un ROI emocional negativo: cuanto mayor es el esfuerzo por motivar, menor es el valor percibido por los colaboradores.
La investigación también revela un cambio de paradigma: del tradicional retorno de inversión (ROI) hacia un retorno de empatía (ROE). En esta nueva lógica, los trabajadores esperan menos discursos motivacionales y más espacios de conexión auténtica. “No se trata de maquillar la cultura, sino de construirla con humanidad y coherencia. Se valoran espacios donde se pueda decir que no todo está bien, y aun así sentirnos conectados”, añade Mercado.
LEA TAMBIÉN: ‘Rituales laborales’: lo que revela una investigación para impulsar la productividad y unión
¿Cómo evitar caer en el love-bombing laboral?
La CEO de Asertiva Consulting plantea cinco acciones concretas para cultivar una cultura genuina y sostenible:
- Escucha activa antes que aplausos automáticos: Se pueden implementar espacios seguros y frecuentes para recoger feedback real y no solo celebrar logros.
- Reconocimiento con sentido, no por obligación: Se sugiere valorar logros de forma personalizada, vinculando el reconocimiento a comportamientos alineados con la cultura organizacional.
- Definir un estilo de liderazgo con foco en las personas: Los líderes deben priorizar el cuidado y el desarrollo de las personas, más allá de los regalos, reconocimientos materiales y/o celebraciones.
- Generar entornos seguros que promuevan una comunicación directa. Decir las cosas como son y hablar con claridad también es parte del respeto y disminuye la necesidad de “endulzar” con otras estrategias. Se puede generar un entorno que promueve la honestidad, donde se cuide a las personas a la vez que se las desafía.
- Medir el clima emocional, no solo el clima laboral: Se sugiere incluir métricas cualitativas sobre percepción emocional y nivel de conexión genuina con la empresa.