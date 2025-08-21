La tecnología está transformando la manera en que las empresas protegen a sus colaboradores.
La tecnología está transformando la manera en que las empresas protegen a sus colaboradores.
Únete a nuestro canal
Newsletter Legal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Cada 15 minutos ocurre un en el Perú, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Trabajo. Solo en 2024, se registraron más de 37,000 casos, una estadística que refleja la magnitud del desafío en materia de prevención.

En este contexto, la tecnología está transformando la manera en que las empresas protegen a sus colaboradores. Un ejemplo claro es el smartphone, un dispositivo cotidiano cuya conectividad y versatilidad ha permitido su incorporación en la gestión de riesgos laborales, especialmente en sectores como la minería, la construcción y la manufactura.

LEA TAMBIÉN: Accidentes camino al trabajo podrían estar cubiertos, ¿en qué casos?

En este sentido, Víctor Lavalle, gerente adjunto de riesgos laborales y prevención de La Positiva Seguros, destaca cinco beneficios clave que estos equipos aportan a la prevención de accidentes laborales:

  1. Alertas automatizadas basadas en datos ambientales y geolocalización: La integración de sensores ambientales con dispositivos móviles permite enviar alertas inmediatas a en zonas de riesgo, por ejemplo, ante presencia de gases tóxicos o condiciones climáticas adversas, lo que mejora la prevención y reduce la exposición a peligros.     
  2. Capacidad de geolocalización en caso de emergencia: Esta característica ha transformado la atención a emergencias, especialmente en actividades de campo, al permitir rastrear la ubicación de los trabajadores en caso de accidentes. Con ello, se ha vuelto fundamental para optimizar las intervenciones y maximizar las posibilidades de una respuesta efectiva y rápida.
  3. Reporte inmediato y contextualizado de incidentes: Los smartphones permiten a los trabajadores reportar al instante condiciones inseguras o accidentes, adjuntando fotos y ubicaciones precisas. Esto agiliza la evaluación y solución, reduciendo el tiempo entre la identificación del riesgo y la intervención, lo que puede traducirse en una reducción significativa de incidentes.
  4. Optimización del tiempo de respuesta: El registro detallado de incidentes mejora la rapidez y precisión de las respuestas ante situaciones de riesgo. Hay empresas en Perú que han impulsado la digitalización de los registros SSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente). Gracias a ello, permite un registro y seguimiento eficiente de los Equipos de Protección Personal (EPP) y acciones correctivas de incidentes anteriores.
  5. Acceso al estado de los protocolos de seguridad: Contar con protocolos y capacitaciones disponibles en formato digital facilita que los empleados consulten y actualicen sus conocimientos en cualquier momento y lugar, incluso en zonas remotas o en turnos variables. Según el especialista, este acceso flexible contribuye a disminuir accidentes hasta en un 40% en períodos cortos.

Para conocer más sobre este tema y otras herramientas de prevención, este 25 de agosto, La Positiva Seguros y La Fundación ORP Internacional presentarán una nueva edición del Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. Para mayor información:

TE PUEDE INTERESAR

Desde vacaciones truncas hasta accidentes laborales: ¿con qué criterios sancionará ahora la Sunafil?
Cinco acciones clave para prevenir accidentes laborales y garantizar operaciones seguras
Accidentes laborales: ¿En qué casos corresponde una indemnización?
Accidentes laborales cada 15 minutos: los sectores con más reportes

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.