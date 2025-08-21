Cada 15 minutos ocurre un accidente laboral en el Perú, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Trabajo. Solo en 2024, se registraron más de 37,000 casos, una estadística que refleja la magnitud del desafío en materia de prevención.

En este contexto, la tecnología está transformando la manera en que las empresas protegen a sus colaboradores. Un ejemplo claro es el smartphone, un dispositivo cotidiano cuya conectividad y versatilidad ha permitido su incorporación en la gestión de riesgos laborales, especialmente en sectores como la minería, la construcción y la manufactura.

En este sentido, Víctor Lavalle, gerente adjunto de riesgos laborales y prevención de La Positiva Seguros, destaca cinco beneficios clave que estos equipos aportan a la prevención de accidentes laborales:

Alertas automatizadas basadas en datos ambientales y geolocalización: La integración de sensores ambientales con dispositivos móviles permite enviar alertas inmediatas a trabajadores en zonas de riesgo, por ejemplo, ante presencia de gases tóxicos o condiciones climáticas adversas, lo que mejora la prevención y reduce la exposición a peligros. Capacidad de geolocalización en caso de emergencia: Esta característica ha transformado la atención a emergencias, especialmente en actividades de campo, al permitir rastrear la ubicación de los trabajadores en caso de accidentes. Con ello, se ha vuelto fundamental para optimizar las intervenciones y maximizar las posibilidades de una respuesta efectiva y rápida. Reporte inmediato y contextualizado de incidentes: Los smartphones permiten a los trabajadores reportar al instante condiciones inseguras o accidentes, adjuntando fotos y ubicaciones precisas. Esto agiliza la evaluación y solución, reduciendo el tiempo entre la identificación del riesgo y la intervención, lo que puede traducirse en una reducción significativa de incidentes. Optimización del tiempo de respuesta: El registro detallado de incidentes mejora la rapidez y precisión de las respuestas ante situaciones de riesgo. Hay empresas en Perú que han impulsado la digitalización de los registros SSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente). Gracias a ello, permite un registro y seguimiento eficiente de los Equipos de Protección Personal (EPP) y acciones correctivas de incidentes anteriores. Acceso al estado de los protocolos de seguridad: Contar con protocolos y capacitaciones disponibles en formato digital facilita que los empleados consulten y actualicen sus conocimientos en cualquier momento y lugar, incluso en zonas remotas o en turnos variables. Según el especialista, este acceso flexible contribuye a disminuir accidentes hasta en un 40% en períodos cortos.

Para conocer más sobre este tema y otras herramientas de prevención, este 25 de agosto, La Positiva Seguros y La Fundación ORP Internacional presentarán una nueva edición del Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. Para mayor información: https://fiorp.org/eventos/ix-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborales-la-positiva-seguros/