Aumenta en casi el doble la tasa en la que la IA difunde información falsa. Pixabay
Redacción Gestión
La tasa, en la que la (IA) difunde , aumentó en casi el doble durante el lapso de un año, pasando del 18 % en agosto del año pasado al 35 % en el mismo mes en 2025, informó la web de análisis NewsGuard.

Según el informe de la web, los tratan f como si fueran confiables y ahora obtienen información de un ecosistema en línea, al cual lo denominaron como “contaminado”.

NewsGuard también menciona que el impulso por hacer que sean más receptivos ha provocado, de forma inintencionada, que sean más propensos a difundir propaganda.

En sus conclusiones establecieron que el sistema más popular, ChatGPT, proporciona datos falsos el 40 % del tiempo, el mismo porcentaje que Meta.

Por otra parte, con menor porcentaje de son Claude con 10 % y Gemini con 16.67 %. En tanto, otros tienen tasas altas como Inflection con un 56.67 % y Perplexity con 46.67 %.

Por otro lado, en un se encuentran Grok y You.com, ambos en el 33.33 %, así como Mistral y Copilot, con un 36.67 %.

NewsGuard indicó que los principales chatbots repiten promovidas por redes de propaganda afiliadas a Estados y disfrazadas de medios locales legítimos.

En julio de 2024, esta web detectó que, en el 32 % de los casos, los 10 modelos más destacados difundieron narrativas de vinculadas a la campaña rusa de desinformación Storm-1516.

Newsguard precisó que, si no se corrige esta dinámica, se corre el riesgo de “normalizar un contaminado”, donde la propaganda extranjera y otras afirmaciones falsas son validadas por estas herramientas en las que la gente confía para obtener noticias e información.

Elaborado con información de EFE.

