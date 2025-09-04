La tasa, en la que la inteligencia artificial (IA) difunde información falsa, aumentó en casi el doble durante el lapso de un año, pasando del 18 % en agosto del año pasado al 35 % en el mismo mes en 2025, informó la web de análisis NewsGuard.

Según el informe de la web, los modelos de lenguaje tratan fuentes poco fiables como si fueran confiables y ahora obtienen información de un ecosistema en línea, al cual lo denominaron como “contaminado”.

NewsGuard también menciona que el impulso por hacer que los chatbots sean más receptivos ha provocado, de forma inintencionada, que sean más propensos a difundir propaganda.

En sus conclusiones establecieron que el sistema más popular, ChatGPT, proporciona datos falsos el 40 % del tiempo, el mismo porcentaje que Meta.

Por otra parte, los modelos con menor porcentaje de difusión de información falsa son Claude con 10 % y Gemini con 16.67 %. En tanto, otros tienen tasas altas como Inflection con un 56.67 % y Perplexity con 46.67 %.

Por otro lado, en un rango intermedio se encuentran Grok y You.com, ambos en el 33.33 %, así como Mistral y Copilot, con un 36.67 %.

NewsGuard indicó que los principales chatbots repiten habitualmente narrativas promovidas por redes de propaganda afiliadas a Estados y disfrazadas de medios locales legítimos.

En julio de 2024, esta web detectó que, en el 32 % de los casos, los 10 modelos más destacados difundieron narrativas de propaganda extranjera vinculadas a la campaña rusa de desinformación Storm-1516.

Newsguard precisó que, si no se corrige esta dinámica, se corre el riesgo de “normalizar un ecosistema informativo contaminado”, donde la propaganda extranjera y otras afirmaciones falsas son validadas por estas herramientas en las que la gente confía para obtener noticias e información.

Elaborado con información de EFE.