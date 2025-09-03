Statsig, fundada en 2021, desarrolla herramientas para ayudar a los programadores a probar y detectar posibles nuevas funciones.

Sus servicios han sido utilizados por empleados de OpenAI, Eventbrite Inc., SoundCloud Ltd. y otras firmas tecnológicas, según el sitio web de la startup.

Statsig recaudó US$ 100 millones en una ronda de financiación este año, que la valoró en US$1.100 millones.

Como parte de la adquisición, el fundador y director ejecutivo de Statsig, Vijaye Raji , se unirá a OpenAI como director de tecnología de aplicaciones, informó la compañía en una publicación de blog el martes.

Raji reportará a Fidji Simo , la exdirectora de Instacart que recientemente asumió como CEO de esa división. En un comunicado, Simo señaló que Raji ayudará a empresas y desarrolladores a usar la tecnología de OpenAI para construir “aplicaciones seguras que empoderen a las personas”.

OpenAI ha adoptado este año una postura más agresiva en la búsqueda de adquisiciones de gran envergadura, impulsada en parte por su creciente valoración.

En marzo, la firma anunció que había cerrado un acuerdo para recaudar US$ 40,000 millones en financiamiento, con una valoración de US$ 300,000 millones, incluido ese capital.

Ahora, la empresa mantiene conversaciones para permitir a empleados actuales y exempleados vender acciones a una valoración de US$ 500,000 millones, informó Bloomberg News.

En julio, OpenAI cerró una compra en acciones por US$ 6,500 millones de una startup de dispositivos de IA cofundada por el exjefe de diseño de Apple Inc., Jony Ive . También acordó comprar la startup de codificación con IA Windsurf por unos US$ 3,000 millones, pero la operación se frustró.

La adquisición de Statsig está pendiente de revisión regulatoria. Tras el cierre, la startup seguirá operando en Seattle.

Además de la llegada de Raji , OpenAI anunció otros cambios en su equipo directivo. Kevin Weil , director de producto, asumirá un nuevo cargo como vicepresidente de un equipo denominado AI for Science, dijo un portavoz.