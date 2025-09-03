OpenAI ha adoptado este año una postura más agresiva en la búsqueda de adquisiciones de gran envergadura, impulsada en parte por su creciente valoración. Foto: David Paul Morris/Bloomberg
OpenAI ha adoptado este año una postura más agresiva en la búsqueda de adquisiciones de gran envergadura, impulsada en parte por su creciente valoración. Foto: David Paul Morris/Bloomberg
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

OpenAI acordó comprar la startup de pruebas de productos Statsig por US$ 1,100 millones en una operación íntegramente en acciones, informó la compañía, lo que marca una de las mayores adquisiciones en la historia del creador de ChatGPT.

