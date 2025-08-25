Dos de las empresas del magnate Elon Musk, X (antes Twitter) y xAI, su rama especializada en inteligencia artificial (IA), han denunciado a las compañías Apple y OpenAI porque consideran que “inhiben la competencia y la innovación en la IA”.

La denuncia, presentada en un tribunal federal del distrito norte de Texas, argumenta que Apple y OpenAI “se han coludido” para mantener en la práctica un monopolio de la inteligencia artificial en los teléfonos inteligentes y en el resto de dispositivos tecnológicos.

La denuncia de 61 páginas acusa a Apple y OpenAI de haber firmado un acuerdo exclusivo que hace de ChatGPT el único chatbot de inteligencia artificial generativa integrado en el sistema operativo del iPhone de Apple, mientras bloquea a rivales como el chatbot Grok de xAI.

“Esta es la historia de dos monopolistas que unen fuerzas para asegurar su dominio continuo en un mundo impulsado rápidamente por la tecnología más poderosa jamás creada por la humanidad: la inteligencia artificial”, afirma la demanda.

Los demandantes afirman que Apple posee el 65% del mercado de teléfonos inteligentes en Estados Unidos, mientras que OpenAI controla al menos el 80% del mercado de chatbots de IA generativa a través de ChatGPT.

Apple y OpenAI anunciaron su alianza en junio de 2024, lo que convirtió a ChatGPT en el asistente de IA exclusivo, accesible a través del asistente de voz Siri de Apple y otras funciones del iPhone.

La demanda alega que este acuerdo otorga a ChatGPT acceso exclusivo a “miles de millones de solicitudes” de cientos de millones de usuarios de iPhone.

La denuncia también acusa a Apple de manipular las clasificaciones de la App Store para favorecer a ChatGPT y retrasar la aprobación de actualizaciones de la app Grok.

Las empresas de Musk reclaman miles de millones de dólares en daños y perjuicios y una orden judicial permanente para detener las presuntas prácticas anticompetencia. Exigen un juicio con jurado.

Ni Apple ni OpenAI respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La demanda llega luego de las amenazas que Musk realizó a principios de mes, que desencadenaron una tensa discusión con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman .

Sam Altman

Apple mantiene silencio por el momento, pero el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ya ha respondido a Musk en su propia red X, acusándole de lo mismo: “Es una denuncia llamativa por lo que he oído que Elon hace, manipular X para beneficiarse a sí mismo y a sus compañías y dañar a sus competidores y a todos los que no le gustan”.

Musk le respondió tachándolo de “mentiroso”.

Ambos fueron fundadores originales de OpenAI antes de la salida de Musk en 2018 y ahora mantienen una relación conflictiva.

Musk fundó xAI en 2023 para competir con OpenAI y otras importantes empresas de IA.

Antecedentes

Musk ya había denunciado anteriormente a OpenAI el pasado año, acusándola de ruptura de contrato por anteponer el interés comercial a una supuesta misión original de usar la IA de forma altruista, pero fue la alianza de OpenAI con Apple para integrar sus chatbots en todos los productos Apple (teléfonos, tabletas y computadoras) lo que hizo escalar esta rivalidad.

En paralelo, Musk ha tratado a su manera de ‘cortejar’ a Mark Zuckerberg, el fundador de Meta, para hacer juntos una oferta de US$ 97,400 millones para adquirir OpenAI a principios de este año, según documentos judiciales publicados el pasado miércoles, pero aquella oferta no cristalizó.

Una posible unión entre los dos titanes de la tecnología sorprende cuanto menos, ya que públicamente los dos magnates se han enfrentado en las redes sociales, sobre todo desde que Musk se hizo con Twitter, red social que compite directamente con Facebook e Instagram, plataformas que forman parte de Meta.

De forma creciente, Musk ha convertido a todos los otros dinosaurios de la tecnología en sus enemigos por una u otra razón.

Con información de AFP y EFE