Según personas con conocimiento del asunto, el robot de mesa que servirá como compañero virtual —previsto para 2027— es la pieza central de la estrategia de IA. Por su parte, el altavoz inteligente con pantalla está previsto para el próximo año, como parte de una apuesta por los productos básicos para el hogar inteligente.

La seguridad del hogar se considera otra gran oportunidad de crecimiento. Las nuevas cámaras serán la base de un sistema de seguridad de Apple que podrá automatizar las funciones del hogar.

Tim Cook is banking on an ambitious product road map to help get the companys AI effort on track.

Este enfoque debería contribuir a que el ecosistema de productos de la empresa sea más atractivo para los consumidores, según las personas consultadas, que pidieron no ser identificadas porque las iniciativas aún no se han anunciado.

Todo ello forma parte de un esfuerzo por recuperar el encanto de Apple. Su proyecto más ambicioso, los auriculares Vision Pro, sigue siendo un fracaso de ventas, y el diseño de sus dispositivos más vendidos se ha mantenido prácticamente sin cambios durante años.

Al mismo tiempo, Apple ha sido criticada por perderse la revolución de la IA generativa. Y OpenAI podría incluso amenazar el terreno de la empresa con el desarrollo de nuevos dispositivos basados en IA con la ayuda del exjefe de diseño de Apple, Jony Ive.

Aunque Apple se encuentra todavía en las primeras fases de la transformación de su software de IA, los ejecutivos consideran que la línea de productos de hardware es una pieza clave para su resurgimiento, ya que le ayudará a competir con Samsung Electronics Co., Meta Platforms Inc. y otras empresas en nuevas categorías.

Un portavoz de Apple, con sede en Cupertino, California, se negó a hacer comentarios. Dado que los productos aún no se han anunciado, los planes de la empresa podrían cambiar o descartarse.

Attendees view new products during an event at Apple Park campus in Cupertino, California, US, on Monday, Sept. 9, 2024. Apple Inc. introduced the latest version of its flagship device, the iPhone 16, betting it can entice consumers with modest hardware upgrades and AI technology thats still on the horizon. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg

Muchas de las iniciativas y sus plazos dependen del progreso continuo de Apple en el software basado en IA. El director ejecutivo, Tim Cook, dijo a los empleados en una reunión general este mes que Apple debe ganar en IA e insinuó los próximos dispositivos.

“La línea de productos, de la que no puedo hablar, es increíble, chicos. Es increíble”, dijo Cook. “Algunos los verán pronto. Otros llegarán más tarde. Pero hay mucho que ver”.

Más allá de los dispositivos domésticos, Apple está preparando iPhone más delgados y rediseñados para su lanzamiento este año. Y más adelante, pretende introducir gafas inteligentes, un teléfono plegable, un iPhone para celebrar su 20.º aniversario y unos auriculares renovados denominados N100. También está planeando un gran dispositivo plegable que fusiona una MacBook y un iPad.

Apple busca impulsar las ventas tras años de desaceleración en el crecimiento de sus productos estrella. También ha descartado algunas expansiones en nuevas áreas, como los vehículos autónomos, lo que aumenta la presión para encontrar otras fuentes de ingresos. Además, las nuevas iniciativas ayudarán a refutar la idea de que la empresa ya no innova como antes.

Bloomberg News informó por primera vez el año pasado que Apple estaba avanzando en un proyecto de robótica de mesa, con el nombre en clave J595, y desarrollando una nueva estrategia para el hogar inteligente. Pero ahora se está formando una imagen más clara de su incursión en ese mercado y de lo que significa para sus ambiciones en materia de inteligencia artificial.