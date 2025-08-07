OpenAI se prepara para dar el siguiente gran paso en inteligencia artificial con el esperado modelo GPT‑5, cuyo lanzamiento oficial ya ha comenzado a desplegarse en un evento en vivo.

Se trata de la presentación de un modelo unificado con capacidad multimodal y razonamiento profundo

GPT‑5 representa el esfuerzo más ambicioso de OpenAI hasta la fecha. Combina sus modelos de razonamiento (serie o, como o3) con los avances multimodales de GPT‑4o, consolidándose en un sistema más eficiente, coherente y capaz.

Ventajas clave esperadas

Según los reportes, GPT‑5 ofrecerá:

Razonamiento avanzado con “pensamiento en cadena” (chain-of-thought) y planificación compleja.

Memoria extendida, capaz de recordar preferencias del usuario y mantener el contexto por largas conversaciones.

Autonomía agente, permitiendo que actúe en nombre del usuario con tareas como reservas, compras o análisis autónomo.

Interacción más natural y conversacional, con voces adaptables, personalidad, y una fluidez de diálogo mejorada.

Reutilización de Sora 2, una actualización del modelo de video, ampliando las capacidades multimedia.

Aunque inicialmente se esperaba para mediados de año, GPT‑5 sufrió retrasos debido a desafíos técnicos e infraestructura, según lo explicado por el equipo de OpenAI.

No obstante, los insiders indican que el modelo ya está listo para su despliegue completo en agosto 2025.

Repercusiones