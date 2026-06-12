Desde este lunes 15 de junio, los peruanos pueden postular al segundo momento de Beca Perú, convocatoria 2026, en el que se ofrecen más de 200 vacantes para realizar estudios superiores, informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Los ganadores de la beca podrán estudiar una carrera profesional en el segundo semestre del año con el financiamiento de instituciones educativas privadas.

Podrán participar los peruanos de cualquier edad que hayan egresado de la secundaria y cuenten con una constancia de ingreso a un programa de estudios de un instituto o universidad elegible, según las bases del concurso.

¡Últimos días! Así puedes postular a Beca Perú antes de que cierre la convocatoria | Foto: Andina

Cada institución donante de las becas establece requisitos específicos, así como los beneficios, cuya cobertura es, principalmente, los costos académicos del programa de estudios elegido.

La postulación es gratuita y se puede realizar a través de la web del concurso hasta las 11:59 p.m. del miércoles 8 de julio.

En este segundo momento de la convocatoria 2026 de Beca Perú hay carreras disponibles en diversas áreas académicas, las que se podrán cursar en distintas regiones del país, en las sedes de estudio de las instituciones educativas elegibles.

Los interesados en participar deben revisar todos los detalles en las bases del concurso, como la cantidad de becas por cada carrera y las condiciones priorizables que entregan puntaje adicional. Esta información se encuentra publicada en la página web del concurso.