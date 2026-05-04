La ministra de Educación, María Cuadros, asistió a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, este lunes 4 de mayo para explicar las medidas adoptadas por su sector ante la crisis financiera que amenaza la continuidad del Pronabec, programa que administra Beca 18 y las Becas Generación del Bicentenario.

“Tenemos más de 60,000 becarios que continúan estudiando en Beca 18 y tenemos 283 estudiantes que están en Beca Bicentenario. Nos faltó el financiamiento para esa continuidad y también para las 20,000 nuevas becas que se había indicado que existirían”, detalló la titular del Minedu.

Como parte de las acciones realizadas, comentó, se hizo una transferencia de 77 millones para completar el financiamiento de los becarios que tienen continuidad. “Estos 77 millones fueron del presupuesto del Minedu. Luego se hizo una transferencia de 100 millones para 5,184 becas: 50 millones del presupuesto del Ministerio y 50 millones del Ministerio de Economía y Finanzas”, detalló.

Beca 18

La ministra Cuadros precisó que de los 89,392 jóvenes que rindieron el examen nacional, (alumnos de quinto grado de secundaria concluidos) 16,148 fueron seleccionados el 24 de febrero del 2026.

“A aquellos se les hizo una convocatoria y finalmente son 5,184 becas financiadas. Esto se hizo el 24 de febrero (...) De estos 5,184 becarios son 1,516 que en este momento ya tienen la beca y están estudiando desde el 8 de abril. Y hay un segundo momento, que va a ser el 2 de junio, en que se otorgarán 3,668 becas, haciendo un total de 5,184, para lo cual hemos tenido el financiamiento de los 100 millones de soles”, indicó.

Según la titular del Minedu, han solicitado al MEF una demanda adicional para otros 5,000 alumnos, de 105 millones. “Con estos 5,000 tendríamos 10,000 becarios de los 20,000 que se habían ofrecido el año 2025″.

Beca Generación Bicentenario

La Beca Generación del Bicentenario representa solo el 0.028% del presupuesto anual de Educación y desde 2013 ha financiado 2,785 becas para que profesionales peruanos de alto rendimiento y bajos recursos cursen maestrías y doctorados en las 400 mejores universidades del mundo, con el compromiso de retornar al país para aportar profesionalmente.

Al respecto, la ministra de Educación dijo que se financian becas en especialidades no acordes al mercado laboral peruano. “Son las becas más caras para estudios de posgrado en universidades del extranjero. No se cumple con la constitución de un fondo educativo”.

“Cerca del 40% de becarios no ha retornado de manera permanente al país. De los 283 becarios beneficiados, el 67% se concentra en España, Estados Unidos y Reino Unido. De los 283 becarios, solo 16 se encuentran registrados en el Sisfón: en condición de pobreza 12 y en condición de pobreza extrema 4 becarios”, expuso en la Comisión de Educación.

“Esta situación encontrada ha hecho que realmente la reingeniería vaya un poco más allá; y, en el momento adecuado, se les estará entregando. Y por la situación encontrada, no se ha realizado ninguna convocatoria el año 2026. Porque la prioridad, con el presupuesto que tenemos, es garantizar la continuidad y la sostenibilidad de los 283 becarios”, resaltó.

Desde el Minedu, como parte de la propuesta, señaló que priorizarán las becas de estudio en instituciones públicas. “Alineamiento de las becas a las demandas nacionales, carreras alineadas con el Plan Nacional de Competitividad y los planes de desarrollo regionales”.

Así como el diseño de mecanismos para optimizar la empleabilidad de los becarios destacados. “Tampoco se tiene una solución absolutamente real respecto a los que ya están becados, cómo es que se les emplearía cuando retornen al país. A pesar de que ellos firmaron un documento de regreso al país y poder contribuir al desarrollo, esto no ha sido posible”.

Y con la programación y sostenibilidad financiera basada en costos establecidos previamente.