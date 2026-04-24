La Beca Generación del Bicentenario entra en una etapa de reingeniería con foco en eficiencia y uso de recursos públicos, informó el Minedu. Foto: Ministerio de Educación.
La Beca Generación del Bicentenario entra en una etapa de reingeniería con foco en eficiencia y uso de recursos públicos, informó el Minedu. Foto: Ministerio de Educación.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El se pronunció sobre el futuro de la , uno de los programas más emblemáticos de financiamiento para estudios de posgrado en el extranjero, en medio de un proceso de cambios estructurales dentro del sistema de becas del Estado.

A través de un comunicado oficial, el sector informó que viene implementando una reingeniería integral del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (), con el objetivo de mejorar la eficiencia, transparencia e impacto de la inversión pública en educación superior.

LEA TAMBIÉN: Aplicativo “Mi Carrera” del MTPE ofrece test vocacional, información de sueldos y opciones de becas

En ese marco, el Minedu precisó que la Beca Generación del Bicentenario —dirigida a profesionales peruanos de alto rendimiento académico que buscan cursar maestrías o doctorados en universidades de prestigio internacional— forma parte de este proceso de modernización. La meta, según indicó, es asegurar que los recursos públicos destinados a este tipo de financiamiento contribuyan de manera directa al desarrollo del país.

Sin embargo, uno de los puntos más relevantes del pronunciamiento es que, en atención a la Ley de Presupuesto 2026, no se ha programado una nueva convocatoria para esta beca en el presente año. La decisión responde a la priorización de garantizar la continuidad y culminación de estudios de los becarios que actualmente ya se encuentran en el extranjero.

El Minedu prioriza la continuidad de los becarios actuales en el extranjero ante la ausencia de convocatoria en 2026. Foto: Andina.
El Minedu prioriza la continuidad de los becarios actuales en el extranjero ante la ausencia de convocatoria en 2026. Foto: Andina.

“Se ha priorizado un uso responsable y sostenible de los recursos públicos”, indicó el Minedu, al explicar que el foco está puesto en asegurar que los beneficiarios actuales concluyan satisfactoriamente sus programas académicos.

La entidad remarcó que esta reingeniería también apunta a optimizar la asignación de recursos y fortalecer los mecanismos de seguimiento de los becarios, con el fin de asegurar un impacto medible en el país una vez que estos retornen.

LEA TAMBIÉN: El 70% de becarios que busca estudiar en el extranjero tiene entre 23 a 30 años, informó Pronabec

Como se recuerda, la Beca Generación del Bicentenario suele abrir convocatorias en la quincena de abril de cada año y ofrece alrededor de 150 becas anuales. El programa está dirigido a profesionales con alto rendimiento académico y recursos económicos limitados, sin restricción de edad, que buscan especializarse en el extranjero.

Finalmente, el Minedu reafirmó su compromiso con el acceso a una educación superior de calidad bajo criterios de equidad, meritocracia y pertinencia nacional, destacando la importancia de que los beneficiarios contribuyan activamente al desarrollo del Perú tras culminar sus estudios.

TE PUEDE INTERESAR

Beca 18: preseleccionados tienen hasta el lunes 27 de abril para postular
Becas parciales e integrales de estudio ofrece la Municipalidad de Lima: conozca cómo postular
Rafael Belaúnde busca financiar becas anuales con canon minero

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.