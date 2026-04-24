El Ministerio de Educación (Minedu) se pronunció sobre el futuro de la Beca Generación del Bicentenario, uno de los programas más emblemáticos de financiamiento para estudios de posgrado en el extranjero, en medio de un proceso de cambios estructurales dentro del sistema de becas del Estado.

A través de un comunicado oficial, el sector informó que viene implementando una reingeniería integral del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo ( Pronabec ) , con el objetivo de mejorar la eficiencia, transparencia e impacto de la inversión pública en educación superior.

En ese marco, el Minedu precisó que la Beca Generación del Bicentenario —dirigida a profesionales peruanos de alto rendimiento académico que buscan cursar maestrías o doctorados en universidades de prestigio internacional— forma parte de este proceso de modernización. La meta, según indicó, es asegurar que los recursos públicos destinados a este tipo de financiamiento contribuyan de manera directa al desarrollo del país.

Sin embargo, uno de los puntos más relevantes del pronunciamiento es que, en atención a la Ley de Presupuesto 2026, no se ha programado una nueva convocatoria para esta beca en el presente año . La decisión responde a la priorización de garantizar la continuidad y culminación de estudios de los becarios que actualmente ya se encuentran en el extranjero.

El Minedu prioriza la continuidad de los becarios actuales en el extranjero ante la ausencia de convocatoria en 2026. Foto: Andina.

“Se ha priorizado un uso responsable y sostenible de los recursos públicos”, indicó el Minedu, al explicar que el foco está puesto en asegurar que los beneficiarios actuales concluyan satisfactoriamente sus programas académicos .

La entidad remarcó que esta reingeniería también apunta a optimizar la asignación de recursos y fortalecer los mecanismos de seguimiento de los becarios, con el fin de asegurar un impacto medible en el país una vez que estos retornen.

Como se recuerda, la Beca Generación del Bicentenario suele abrir convocatorias en la quincena de abril de cada año y ofrece alrededor de 150 becas anuales . El programa está dirigido a profesionales con alto rendimiento académico y recursos económicos limitados, sin restricción de edad, que buscan especializarse en el extranjero.

Finalmente, el Minedu reafirmó su compromiso con el acceso a una educación superior de calidad bajo criterios de equidad, meritocracia y pertinencia nacional, destacando la importancia de que los beneficiarios contribuyan activamente al desarrollo del Perú tras culminar sus estudios.