Los preseleccionados de Beca 18, convocatoria 2026, que no obtuvieron vacante en el primer momento o no llegaron a postular tienen plazo hasta el 27 de abril para participar en el segundo momento de la etapa final y acceder a una de las becas disponibles.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó que en esta fase se otorgará el 70% restante de las 5,184 becas, mediante postulación virtual y gratuita. Solo pueden participar quienes fueron preseleccionados por su alto rendimiento académico.

Las becas son integrales y cubren tanto los costos académicos como los no académicos, en los que están incluidos alimentación, alojamiento y movilidad local, entre otros.

También cubren materiales de estudio, útiles de escritorio, vestimenta y/o uniforme, artículos de seguridad industrial, computadora portátil, transporte interprovincial y el idioma inglés para todas las modalidades, excepto para la de Hijos de Docentes.

De otro lado, el Pronabec informó que está asegurada la continuidad y sostenibilidad de los 283 actuales beneficiarios de la Beca Generación del Bicentenario, que realizan estudios de posgrado en las mejores universidades del extranjero.

Mientras tanto, continúa el proceso de reingeniería del otorgamiento de becas para garantizar el adecuado uso de los recursos públicos y asegurar que la inversión en becas de educación superior se traduzca en beneficios concretos para los peruanos, a fin de que contribuya realmente al desarrollo del país.